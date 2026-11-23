Nel weekend Elly Schlein si è recata a Parigi per partecipare al Summit contro l’oligarchia internazionale (finanziato dall’oligarca per eccellenza George Soros) e prendere lezioni di patrimoniale da Gabriel Zucman. Come ha scritto Antonio Tajani, con la mossa della segretaria dem, “il Pd si mette al servizio dell’'internazionale delle tasse’ guidata da economisti le cui ricette non hanno mai funzionato”.

“Si parte dai cosiddetti super-ricchi, per arrivare non si sa dove - ha aggiunto il ministro degli Esteri -. Ma è soltanto la vecchia internazionale comunista in versione moderna. La ricetta della sinistra rimane la stessa: tassa e spendi”.

Ciò che sorprende maggiormente, però, è che la leader del Pd corra a partecipare a eventi di questo tipo, con i propri amici, ma si rifiuti di prendere parte a un confronto franco con i propri avversari politici, che le tasse le hanno abbassate davvero. A sottolineare tale contraddizione è stato il profilo ufficiale di Atreju, la manifestazione organizzata dai giovani di Fratelli d’Italia, alla quale Schlein, nonostante l’invito, anche quest’anno ha deciso di non partecipare, come già accaduto negli anni passati.

“Dimmi dove vai e ti dirò chi sei”, ha scritto la pagina di Atreju sui propri profili social. A completare il post, una doppia foto di Elly Schlein e la seguente scritta: “Vado o non vado. I dilemmi di Elly”. E ancora: “A Parigi a prendere ripetizioni di patrimoniale: vado. Ad Atreju a parlare con chi le tasse le abbassa: non vado”.