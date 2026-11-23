Il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, Marco Lisei (FdI), ha sospeso per alcuni minuti la seduta nel corso della quale viene audito l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, leader del M5S. La decisione è stata presa dopo un acceso scontro verbale tra Conte e il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami su accuse di diffamazione e la questione dell’immunità parlamentare, con la proposta di Bignami di dimettersi entrambi dal Parlamento per affrontarsi in tribunale.

“Le vostre sono diffamazioni pure e semplici, lo dico da avvocato, sono assolutamente denigratorie del mio onore e della mia reputazione. Però non è possibile querelarvi perché ogni volta che avete fatto interventi del genere siete corsi in aula in Parlamento a fare un intervento dello stesso contenuto e tenore per poter invocare l’immunità parlamentare. È disposto a rinunciare all’immunità parlamentare?”, ha detto Conte rivolgendosi a Bignami.

“Sono disposto a fare di più - la risposta dell’esponente di FdI - sono disposto a dimettermi da deputato. Ora andiamo assieme a Montecitorio e firmiamo le dimissioni, lei e io, perché così come lei denuncia me per diffamazione, io poi denuncio lei per calunnia. E vorrei che anche lei insieme a me si dimettesse ora. È disponibile?”. Proposta che il presidente del M5S ha qualificato come “boutade a uso scenografico di chi ci segue. Noi abbiamo ricevuto il mandato degli elettori e il mandato degli elettori è una cosa seria. Sta dicendo una baggianata, è una pagliacciata alla quale io non mi presto”.