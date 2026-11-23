Niente social network prima dei 13 anni. Tra i 13 e i 16 anni, account consentiti soltanto se collegati a quello di un genitore. Per iscriversi autonomamente bisognerà aspettare il sedicesimo compleanno. È la stretta a cui lavora il governo, con l’obiettivo di chiudere il provvedimento entro la fine del mese. Una linea che – si legge su La Stampa - incontra il consenso della maggioranza degli italiani, come emerge dal sondaggio di Only Numbers.

L’80% dei cittadini è favorevole al divieto di accesso alle piattaforme per gli under 13. E il dato attraversa tutti gli schieramenti politici, assumendo dimensioni ancora più significative tra gli over 65, dove il consenso raggiunge il 90,6%. Più cauti i giovani tra i 18 e i 24 anni: in questa fascia il 55,2% si dichiara contrario alla misura. Anche l’obbligo di collegare l’account dei ragazzi tra i 13 e i 16 anni a quello dei genitori convince gli intervistati: i favorevoli sono il 76,9%. Il sostegno, anche in questo caso, è trasversale, sebbene tra i più giovani emergano maggiori resistenze.

Il consenso alle restrizioni, però, non significa che gli italiani considerino il divieto una soluzione al disagio adolescenziale. Quando viene chiesto se queste misure possano favorire nuove forme di aggregazione e socialità, il 41,4% ritiene che avranno un impatto limitato. Soltanto il 35,2% crede nella loro efficacia. Tra le alternative indicate, il 23,6% punta su una maggiore partecipazione educativa dei genitori. Seguono lo sport accessibile a tutti (15,1%), gli spazi di aggregazione (13,7%) e le attività extrascolastiche organizzate dalle scuole (13,4%). Il volontariato e l’educazione civica raccolgono il 9,5%, l’educazione digitale il 7,8%, le attività culturali e artistiche il 5,8%. Il messaggio del sondaggio è chiaro: regolamentare l’accesso ai social trova un ampio consenso, ma non basta. Cyberbullismo, isolamento e dipendenza richiedono anche interventi educativi e occasioni concrete di incontro. La sfida, insomma, non è soltanto togliere lo smartphone dalle mani dei ragazzi, ma offrire loro alternative nel mondo reale. Il governo ci sta lavorando.