A rivelare l’escamotage è un’inchiesta realizzata dalla trasmissione Fuori dal Coro in otto moschee di Genova. La giornalista Serena Pizzi si presenta dall’imam Omar con il velo, accompagnata da un attore di lingua araba. “La poligamia nell’Islam è consentita, qui (in Italia) però non è consentita. Si può fare quindi un matrimonio registrato e l’altro matrimonio legittimo ma non legalizzato”, spiega l’islamico.

In sostanza, per avere in Italia contemporaneamente due mogli, un matrimonio viene registrato regolarmente in Comune, l’altro viene fatto di nascosto in moschea e per l’Islam entrambi sarebbero validi.

“Ti facciamo una festa semplice, porta la tua prima moglie. Ti facciamo il certificato ed è tutto a posto”, prosegue l’imam.

E se la seconda moglie non vive in Italia? Nessun problema, anche in questo caso esiste un espediente per aggirare la legge. “La puoi portare qua come badante: ora c’è un decreto flussi, adesso c’è questa occasione qua per portare gli immigrati (in Italia)”, spiega l’islamico. Una volta che la donna arriva nel nostro Paese, per nascondere l’unione religiosa, è sufficiente presentarla come un’amica della prima moglie, una parente o una semplice convivente.

E così una legge italiana che serve a fare entrare regolarmente i lavoratori stranieri, in realtà viene usata per favorire la poligamia.