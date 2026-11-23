Beppe Grillo torna a parlare e, quando lo fa, raramente non esce un titolo. Si riapre il fronte con Giuseppe Conte o il leader dei 5 Stelle deve tremare? Ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, il fondatore del Movimento 5 Stelle ha rilanciato la disputa sul nome e sul simbolo del partito, annunciando che potrebbe riprenderseli se il giudice dovesse dargli ragione. Ha anche mandato un messaggio ad Alessandro Di Battista: in caso di un nuovo partito, sarebbe pronto a sostenerlo.

“A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio. Io sono sempre in politica, anche quando fai la spesa fai politica, quando scegli il bus. Non sono mai uscito. Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo e magari lo darò in uso ai minori di 25 anni”, ha dichiarato Grillo. L’ipotesi è affidare il contrassegno a una nuova generazione, ma resta subordinata alla decisione del tribunale. Nel mirino è finito anche l’attuale presidente del Movimento. Grillo ha definito Conte “il reverendo Jones”, aggiungendo: “È indeterminato, è dentro il principio di indeterminabilità. È indeterminato. Io non ce l’ho con lui”. La battuta evidenzia la distanza tra i due, emersa nella contesa sulla guida e sull’identità dei Cinque Stelle. Più esplicita l’apertura nei confronti di Di Battista. Alla domanda sull’eventualità che l’ex deputato fondi un partito, Grillo ha risposto: “Gli darei una mano domattina, è mio fratello minore”.

Ha citato Luigi Di Maio, oggi diplomatico: “Era il più bravo di tutti, fa il diplomatico, sono orgoglioso”. E ancora: “Gli voglio bene a queste persone”. La frecciata: “Non so dov’è Luigi, credo che viva in un bidone di petrolio, quando si alza il prezzo lui esce”. Grillo, infine, ha precisato di non voler sottrarre voti al Campo largo. “Se rifaccio il partito non è per portare via dei voti al campo largo, ma per dare una cosa a ragazzi di 25 anni, sono il padre nobile”, ha spiegato. Poi la rivendicazione: “Sono l’unico che può cambiare questo Paese”. La partita sul simbolo resta aperta e potrebbe ridisegnare gli equilibri interni al Movimento.