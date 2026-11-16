Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, critica duramente la proposta di introdurre una patrimoniale avanzata da Nicola Fratoianni e sostenuta da Alleanza Verdi e Sinistra, accusando il campo largo di essere impegnato in una competizione per introdurre nuove tasse.
Con tono polemico, Gasparri ironizza sulle proposte della sinistra: “Avanti, avanti nel campo largo, chi offre di più? Tassiamo i grandi patrimoni, mettiamo la patrimoniale per tutti”. Secondo il senatore, dietro la proposta di colpire le grandissime ricchezze si nasconderebbe il rischio di estendere il prelievo fiscale anche al risparmio degli italiani e alla proprietà immobiliare, coinvolgendo quindi non soltanto i più ricchi, ma anche i cittadini comuni.
Gasparri contesta inoltre la finalità delle nuove entrate fiscali, che potrebbero essere destinate a finanziare misure assistenziali come il reddito di cittadinanza. A suo giudizio, la sinistra starebbe cercando di finanziare nuove spese attraverso un aumento della pressione fiscale, senza considerare le conseguenze per famiglie e risparmiatori.
Il senatore rivendica infine la posizione di Forza Italia e del centrodestra, fondata sulla riduzione delle imposte, sulla tutela della proprietà privata e sul sostegno all’occupazione, contrapponendola a quella delle opposizioni, accusate di voler introdurre nuovi prelievi fiscali.