Avs contro il rally perché disturba gli uccellini

Dai lo sanno tutti: le auto, i rombi di motore e le sgasate sono di destra. Un vero e proprio fascismo fossile, Andreas Malm dixit, che inquina il globo e le coscienze. Stacco andiamo nel Padovano. Il 21 e il 22 novembre è in programma il 1° Rally dei Colli Euganei, per l’appunto in provincia di Padova. Ma ovviamente c’è qualcuno che storce il naso. Stiamo parlando di Europa Verde, una delle costole di Avs. Infatti ci sarà una «gara automobilistica a cronometro - parliamo della prova speciale Roccolo–Cingolina, tra Galzignano Terme e Torreglia, che corre per circa 1,8 km sui 4,1 totali del percorso nella zona della Riserva della Biosfera “Colli Euganei”, riconosciuta nel 2024, ndr - dentro un’area tutelata dall’Unione europea e riconosciuta dall’Unesco».

L’europarlamentare di Alleanza verdi e sinistra Cristina Guarda, afferma come si possa «chiedere all’Europa di proteggere i nostri territori e poi chiudere un occhio quando si corre nel cuore di una riserva della biosfera?». Aggiunge che «una gara motoristica in un’area dove dovrebbero essere ammesse solo attività a impatto zero, senza valutazione di incidenza, va contro lo spirito e la lettera delle regole europee.Questo rischia di essere l’ennesimo caso da portare all’attenzione della Commissione europea. Il Parco intervenga subito: dopo il 21 novembre sarà troppo tardi».

Al suo appello si è aggiunta la voce della deputata veneziana, Luana Zanella. «Il 21 e 22 novembre, infine, coincideranno esattamente con due giornate della stagione venatoria. Lo svolgimento di una competizione motoristica ad alto impatto acustico e antropico, con centinaia di autovetture a pieno regime e forte afflusso di pubblico, provocherà un grave e inammissibile disturbo all’avifauna migratoria e stanziale presente nel Parco dei Colli e addirittura nelle sue zone di riserva e nelle aree core, provocando il sicuro e repentino allontanamento degli animali dalle aree protette verso zone esterne al parco non soggette a divieto di caccia, esponendoli direttamente al rischio di abbattimento da parte dei cacciatori. La gara offrirebbe nuove prede alle doppiette, dunque».

Anche a Genova il rombo delle auto da rally non se la passa benissimo. Infatti nel capoluogo Ligure è saltata l’edizione 2027 del Rally della Lanterna. Ed è scoppiata immediatamente la polemica, contro il comune guidato da Silvia Salis, per il mancato contributo da parte dell’amministrazione.

L’evento era tornato nel 2024, dopo un periodo di interruzione, con un contributo comunale di circa 30mila euro l’anno. La vicepresidente della Liguria, nonché assessore allo sport, Simona Ferro e il consigliere genovese, Alessandra Bianchi, entrambe esponenti di Fdi hanno attaccato la «miopia di un’amministrazione che, nonostante le promesse, sceglie consapevolmente di non investire nello sport o di farlo solamente a convenienza».Tempi duri per i motori dove c’è la sinistra.