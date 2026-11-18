Fonti della maggioranza riferiscono che il dossier sul Dl scuola dovrebbe essere affrontato al tavolo del Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 16.30. Il rischio è che alla ripresa dei lavori d’Aula al Senato, quando si voterà l’emendamento di Fratelli d’Italia che prevede l’obbligo per gli editori di mettere a disposizione una versione digitale dei testi scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto al cartaceo, la maggioranza si spacchi.

Forza Italia infatti è contraria e potrebbe votare no, sostenendo che la misura “non è stata concordata” preventivamente. “Il decreto Scuola è un buon provvedimento e Forza Italia lo sosterrà con convinzione - premette il senatore e vice-capogruppo vicario azzurro a Palazzo Madama, Roberto Rosso -. Sull’emendamento relativo ai libri digitali stampabili, però, non siamo d’accordo, e chiediamo una pausa di riflessione. La nostra priorità sono gli studenti e le famiglie. I risparmi promessi, infatti, rischiano di non materializzarsi: stampare e rilegare i libri può costare più del previsto, con conseguenze soprattutto per i meno abbienti. Poi, c’è una contraddizione di fondo. Mentre cerchiamo di proteggere i ragazzi dall’eccesso di schermi, rischiamo di allontanarli dai libri di carta, che da sempre sono, e ancora oggi restano, lo strumento più efficace per l’apprendimento, oltre che per coltivare l’attenzione e la profondità di pensiero. Non possiamo, infine, ignorare le conseguenze per un’intera filiera che ha già investito nell’integrazione tra carta e digitale e che garantisce migliaia di posti di lavoro. Non a caso imprese e sindacati stanno chiedendo insieme di rivedere la norma. Il diritto allo studio si difende sostenendo le famiglie, non creando nuove disuguaglianze. Per questo proponiamo di aumentare già nella legge di Bilancio i fondi per gli studenti meno abbienti, e chiediamo un confronto con tutte le parti coinvolte”.

FdI tuttavia difende l’emendamento: “E’ una battaglia di civiltà - rivendica Arianna Meloni - per garantire il diritto allo studio e far risparmiare alle famiglie circa 200 euro l’anno per ogni figlio. Oggi vedremo chi sceglierà di stare dalla parte degli studenti e delle famiglie italiane e chi invece ha altre priorità”, spiega su Facebook la responsabile Adesioni e segreteria politica del partito, nonché sorella della premier Giorgia Meloni. La senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, prima firmataria dell’emendamento, sottolinea: “Confidiamo in un’ampia adesione da parte di tutte le forze parlamentari: ci auguriamo che nessuno scelga di schierarsi a difesa di interessi corporativi”.

Netto no dal Partito democratico: “Fratelli d’Italia smetta di scaricare sulle famiglie e sul mondo dell’editoria le responsabilità che spettano allo Stato. L’emendamento Bucalo sui libri digitali è una misura sbagliata, punitiva, che non risolve il problema del costo dei libri e rischia di compromettere un’intera filiera produttiva e culturale”, afferma il capogruppo del Pd a palazzo Madama, Francesco Boccia.

“Non vorremmo che le recenti polemiche contro Laterza, per un manuale di storia sgradito alla destra, avessero lasciato qualche strascico nei rapporti tra il governo e il mondo dell’editoria - insinua ancora Boccia -. I libri dei ragazzi non possono diventare il terreno di regolamenti di conti che nulla hanno a che vedere con il diritto allo studio. La nostra posizione è chiara: in un Paese civile i libri di testo devono essere gratuiti per tutti gli studenti. Deve essere lo Stato a garantirli, perché il diritto allo studio non può dipendere dalle condizioni economiche delle famiglie. E’ questa la strada da percorrere, non quella di imporre prezzi per legge mettendo a rischio editori, librerie e occupazione. Il paradosso è che, mentre Fratelli d’Italia pretende di dimezzare il prezzo dei libri digitali, il governo taglia 29 milioni alle risorse destinate al diritto allo studio delle famiglie meno abbienti. Il Pd ha presentato emendamenti per rafforzare questi sostegni, ma maggioranza e governo li hanno bocciati. Rimettano quei 29 milioni di euro, aumentino il fondo come chiede il Pd e azzerino i costi per gli studenti, altri che questo finto 50%! L’innovazione digitale va sostenuta, non imposta attraverso norme improvvisate che rischiano di penalizzare la qualità dell’apprendimento e il lavoro di un’intera filiera culturale. La scuola non è un terreno di scontro politico, ma per la destra evidentemente non è così visti i tagli indiscriminati su fondi e docenti. E’ il luogo in cui si costruisce l’uguaglianza delle opportunità”.