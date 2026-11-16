A Thiene, in provincia di Vicenza, esplode il caso Avs. Il partito guidato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è stato accusato di razzismo... da un suo consigliere. Il protagonista dell’episodio è Alaeddin Kaabouri. E in un lungo post pubblicato su Instagram ha denunciato il “razzismo sistemico” e ha contestato i presunti sospetti legati alla propria fede musulmana. Ma non finisce qui: il consigliere di Avs ha spiegato che la rottura sarebbe maturata dopo il suo sostegno a Youssef Siher, il 30enne marocchino accusato di essere la mente dietro alla pagina social Movimento 17 ottobre. Come spiega il sito di Nicola Porro, la rottura sarebbe arrivata dopo mesi di tensioni e richiami sulle modalità comunicative del consigliere. Kaabouri, però, non intende lasciare il suo seggio.

“Il fatto che io sia musulmano sembra aver alimentato, in alcune persone, il sospetto che avessi sostenuto Siher per una presunta solidarietà religiosa - il post su Instagram -. Ma essere musulmano non significa essere islamista. E appartenere a una religione non significa rinunciare alla propria autonomia di pensiero”. Secondo la sua percezione, lui dovrebbe dimostrare continuamente di essere “abbastanza laico, abbastanza di sinistra, abbastanza credibile. In questi meccanismi si manifesta il razzismo sistemico: non necessariamente attraverso insulti, ma attraverso sospetti, associazioni automatiche e criteri diversi con cui vengono giudicate le persone”.

E ancora: “In questi meccanismi si manifesta il razzismo sistemico: non necessariamente attraverso insulti, ma attraverso sospetti, associazioni automatiche e criteri diversi con cui vengono giudicate le persone”. dal canto suo, Avs ha respinto ogni accusa di razzismo.