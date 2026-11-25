Si moltiplicano i sondaggi che misurano il potenziale peso politico di Alessandro Di Battista, nel caso in cui decidesse di scendere in campo con la propria associazione ‘Schierarsi’. L’ultima rilevazione è quella del professor Renato Mannheimer per Piazzapulita. “Questo - spiega il sociologo a L’Aria che tira - è un sondaggio che misura il mercato potenziale, non i voti che prende. Se tu prendi in considerazione il voto, non è detto che lo voti, però ci pensi su”.

“Un 6% - continua Mannheimer - ha detto che lo prende molto in considerazione, un altro 18% dice che lo prende abbastanza in considerazione. Quindi Di Battista ha un suo mercato. Altri sondaggi l’hanno stimato, come voti certi, addirittura al 3% quindi potrebbe insidiare da sinistra Conte, magari mettendosi d’accordo con Grillo o con altri. Se lui si presenta può avere un certo successo”, conclude il professore.

Nello specifico, lo studio chiede agli intervistati se prenderebbero in considerazione la possibilità di votare il partito Di Battista. Un 6,4% ha risposto “certamente sì”, mentre un 18,6% “probabilmente sì”. C’è poi un 24,9% degli intervistati che risponde “probabilmente no” e un 34,7% che dice “certamente no”. Infine, c’è un 15,4% che non sa.

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