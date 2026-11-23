Ribaltone nel sondaggio sulle primarie. Alla domanda “Se alle primarie del centrosinistra ci fossero solo Elly Schlein e Giuseppe Conte, lei chi voterebbe?”, la leader del Pd si piazza al 43 per cento mentre il numero uno del Movimento 5 Stelle si ferma al 40 per cento, con un vantaggio di 3 punti per Schlein. Il 10 per cento invece risponde nessuno dei due e il 7 non sa. A decretarlo il sondaggio Osservatorio Delphi che misura anche le intenzioni di voto.

Mentre il nodo primarie nel campo largo non è stato sciolto, c’è chi commenta i possibili risultati. Si tratta di Ignazio La Russa, che ricorda: da un sondaggio risulta che all’interno del Campo largo “cambiano i dati a seconda” che il candidato premier “sia Schlein o Conte, ma cambiano all’interno del Campo largo, il totale è praticamente identico.

Quindi dal mio punto di vista è assolutamente indifferente” chi vinca le primarie. “Devo dire che tra i due, non è un giudizio politico, è un giudizio di simpatia, mi è più simpatica la Schlein, spero che non si offenda Conte”, ha detto chiaro e tondo il presidente del Senato intervistato a Nexus in corso a Fiuggi. E forse, vista l’ultima rilevazione, La Russa potrebbe averci preso.