“Normalmente quando la sinistra ci critica vuol dire che stiamo andando in una direzione giusta”. Così il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, a una giornalista che gli chiedeva conto della stretta sul decreto cortei. Nello specifico, la domanda si riferiva alla misura che consentirebbe alle forze dell’ordine di rilasciare “sostanze coloranti, traccianti” per identificare i manifestanti. L’emendamento aveva scatenato l’ira delle opposizioni che erano arrivate a parlare di “deriva cilena” e di “eversione”.

“La stretta sul decreto cortei non è solo una deriva autoritaria ma un diversivo disperato di un governo ostile ai giovani per nascondere l’incapacità di affrontare guerre, crisi climatica e disuguaglianze crescenti. Una continua rincorsa al fenomeno Vannacci”, aveva tuonato il senatore di Avs Giuseppe De Cristofaro. A fargli eco era stato Angelo Bonelli: “Sono prove tecniche di regime: di questo passo, il Cile di Pinochet è dietro l’angolo”.

Ma sono bastate poche parole di Bignami per capire che quella norma di eversivo non ha un bel niente: “Guardi, io credo che sia una norma di buon senso. Le prendo un esempio. Ancora oggi noi non siamo riusciti a identificare coloro che hanno preso a martellate il poliziotto a Torino perché erano trafelati e non erano quindi riconoscibili”. “Secondo me - ha aggiunto il capogruppo di FdI - è più grave non sapere chi ha preso a martellato un poliziotto che non poter identificare chi lo ha fatto”.

Infine, la stoccata alla sinistra: “Le opposizioni devono fare pace con se stessi. Dicono che non stiamo facendo niente sulla sicurezza e poi dicono una stretta securitaria. Normalmente quando la sinistra ci critica vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta”.