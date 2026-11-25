Fratelli d’Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. E Roberto Vannacci continua a perdere consensi. Questa è in estrema sintesa l’ultima rilevazione effettuata dal sondaggio Lab21 realizzato per Il Riformista. Come detto, il partito guidato da Giorgia Meloni resta stabile al 28,1%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in calo dello 0,2%. Il partito guidato da Antonio Tajani si piazza così al 6,4%. Subito dopo c’è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio conquista lo 0,2% e si colloca in questo modo al 5,9%. Sud Chiama Nord di Cateno De Luca è stabile all’1,6% e Noi Moderati di Maurizio Lupi conquista lo 0,1% e sale così all’1%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo sempre il Partito democratico di Elly Schlein. Ma il Nazareno continua a perdere terreno: cala dello 0,1% e si piazza così al 20%. Dietro c’è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. I grillini conquistano lo 0,2% e salgono così al 13,2%. Poi c’è Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che conquistano lo 0,2% e si collocano in questo modo al 6%. Dunque, Italia Viva di Matteo Renzi (-0,1%) al 2,4$, Più Europa di Riccardo Magi (+0,1%) all’1,3% e Progetto Civico Italia di Alessandro Onorato (+0,1%) all’1,4%.

Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, troviamo in testa sempre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Ma non accenna a placarsi il crollo del generale, che perde ancora lo 0,3% e scende così a quota 6,3%. Poi c’è Azione di Carlo Calenda (+0,1%) al 4,3% e il Partito liberaldemocratico di Luigi Marattin stabile all’1,1%.