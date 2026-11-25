“Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato i decreti attuativi per la legge sul merito nella Pubblica amministrazione. È ufficiale: apriamo nuove opportunità di carriera per chi dimostra sul campo competenza e capacità di raggiungere gli obiettivi, destinando il 30 per cento dei posti da dirigente di seconda fascia alla crescita del personale interno. Finalmente il merito entra nel pubblico impiego, attraverso un percorso trasparente, con selezioni rigorose e risultati verificati per quattro anni. Alla valutazione del servizio prestato. L’idoneità alla funzione dirigenziale e il conseguente inserimento in ruolo saranno dunque verificati alla prova dei fatti, in virtù del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Non solo: rafforziamo anche l’indipendenza, la terzietà e la rotazione degli organismi di valutazione per superare l’appiattimento valutativo e l’autoreferenzialità e rinnoviamo la selezione e la formazione dei dirigenti attraverso la Scuola nazionale dell’amministrazione. Le prove saranno dirette ad accertare non più solo le conoscenze tecniche, ma anche capacità, attitudini, motivazioni e competenze digitali, rafforzando il collegamento tra formazione e inserimento effettivo nell’amministrazione. Vogliamo valorizzare le persone e le loro capacità. Finalmente entriamo nel merito”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo in merito all’approvazione in Consiglio dei ministri dei decreti attuativi per la legge sul merito nella Pubblica amministrazione.