“Una donna Presidente del Consiglio non fa primavera. Potere a tutte le donne per abbattere l’ordine patriarcale”: Ilaria Salis sceglie di scrivere questo tipo di post su X in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’ex attivista e attuale europarlamentare di Avs, dunque, non perde occasione nemmeno oggi per tirare in ballo Giorgia Meloni. A corredo del suo messaggio, la foto di una scritta su un muro: “Le strade sicure le fanno le donne che le attraversano”.

Nei commenti sotto al post, tuttavia, è emersa una certa insofferenza verso questa retorica. “Un pensiero per le donne che vengono frustate? Attenti a titillare le comunità islamiche a proposito di ordine patriarcale…“, ha scritto per esempio un utente. Un altro invece: ”Incredibile ma vero. Nonostante l’innumerevole post che fa, non riesce a scriverne uno che non sia una sciocchezza neanche per sbaglio". E ancora: “Anche a quelle musulmane o vi girate dall’altra parte?”.

Una donna Presidente del Consiglio non fa primavera.

Potere a tutte le donne per abbattere l’ordine patriarcale✊♀#25novembre pic.twitter.com/Z5Cg6YnLRw — Ilaria Salis (@SalisIlaria) November 25, 2026

La premier, invece, ha dedicato a questa giornata tutt’altro tipo di messaggio. “Il 25 novembre ci richiama a una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola - ha scritto su X -. Dietro ogni caso di cronaca ci sono storie di sopraffazione, minacce e paura, ed è per questo che la sensibilizzazione, pur fondamentale, da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete. È la strada che abbiamo seguito in questi anni, rafforzando il Codice Rosso e gli strumenti di prevenzione, raddoppiando le risorse del Piano antiviolenza, sostenendo la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio e approvando la legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo. Ma abbiamo voluto agire anche su un punto spesso decisivo, l’indipendenza economica, perché molte donne restano in una situazione di violenza semplicemente perché non hanno alternative. Per questo abbiamo reso strutturale il Reddito di Libertà e investito sulla formazione e sul lavoro, con incentivi per chi le assume e il microcredito per aiutarle a ricominciare”.

Un post ricco di fatti e non di parole. “Sappiamo che la strada è ancora lunga, e continueremo a percorrerla con la stessa determinazione, perché ogni donna deve poter decidere della propria vita senza paura, senza ricatti e senza chiedere il permesso a nessuno - ha proseguito -. La libertà non è una concessione, ma un diritto che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno. E a tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c’è”.