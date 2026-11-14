Bonelli contro Meloni: “Ha trasformato Palazzo Chigi nella sua Hollywood personale”

“Una mossa comunicativa di Giorgia Meloni, che ormai fa solo questo. Ha trasformato Palazzo Chigi nella sua Hollywood personale”: il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, lo ha detto in un’intervista a Qn parlando del recente vertice convocato dalla premier a Palazzo Chigi per discutere e affrontare il problema degli ultimi attacchi informatici. Bonelli ha addirittura parlato di “totale impreparazione. Solo immagine e nessuna soluzione”. E ancora: “Spendiamo 8 miliardi di euro in carri armati, 7,5 in cacciabombardieri, ma ho spiegato alla premier che le bombe non bloccano le email. Ho chiesto se avevano considerato di reclutare hacker buoni che ci difendano. La risposta è che costano troppo. Ma non costeranno certo più dei soldi che stiamo spendendo in armi”.

Commentando il tema delle primarie, scelte come strumento per eleggere il leader del campo largo, il deputato di Avs ha detto che sull’argomento vorrebbe “tenere il punto fino alla fine” in quanto le reputa “una scelta sbagliata, divisiva e dannosa”. Alla domanda sui temi all’interno del programma, invece, ha risposto: “Siamo già d’accordo sulle questioni energetiche, sul riconoscimento dello stato di Palestina, sulla necessità di una difesa comune europea, sul rafforzamento del ruolo della Ue, dell’Onu e della Corte penale internazionale. Su tanti altri punti ci sono ampie convergenze”. Sull’Ucraina, poi: “Sono certo che troveremo una soluzione e non solo per il centrosinistra ma per la politica estera italiana”.

Infine, sulla patrimoniale: “Oggi il ceto medio, per quanto ne dica il governo, continua a pagare il costo più alto, subendo al contempo i tagli ai servizi pubblici, dalla sanità alla scuola, e avendo gli stipendi più bassi d’Europa. Serve una riforma del sistema fiscale che riequilibri le parti in causa. È un atto di giustizia necessario”.