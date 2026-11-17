Nonostante la storia abbia già dimostrato l’inutilità o peggio la pericolosità di questa ricetta, il programma elettorale del Campo largo col passare delle ore sta diventando un compendio di nuove tasse e di incremento di quelle già in essere.

Ecco una breve e veloce guida-ripasso per farsi una opinione in merito.

«Io affermo che quando una nazione tenta di tassare se stessa per raggiungere la prosperità è come se un uomo si mettesse in piedi dentro un secchio e tentasse di sollevarsi per il manico», Winston Churchill, primo ministro inglese. «La visione del governo di sinistra sull’economia può essere così riassunta: se si muove, tassalo; se continua a muoversi, regolamentalo; se smette di muoversi, sussidialo», Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti. «Che i contribuenti combattano una incessante battaglia contro il fisco è cosa risaputa e così sarà finché le leggi tributarie rimarranno vessatorie e pesantissime e finché le sottili arti della frode rimarranno l’unica arma di difesa del contribuente contro le esorbitanze dello Stato», Luigi Einaudi, economista, governatore della Banca d’Italia e poi Presidente della Repubblica.

«Sono favorevole a qualsiasi taglio delle tasse, in qualunque momento e con qualunque pretesto perché questo è l’unico modo efficace per costringere i governi a ridurre la spesa pubblica e l’intrusione dello Stato nelle nostre vite», Milton Friedman, economista premio Nobel, fondatore della scuola di Chicago.

«Imposte elevate si traducono in meno autofinanziamento, meno patrimonio, minor capacità di far credito», Mario Draghi, governatore della Bce e Primo ministro. «Le tasse non sono belle come dice la sinistra, sono un male necessario per fare funzionare lo Stato, un male da ridurre il più possibile», Silvio Berlusconi, imprenditore e Primo ministro.