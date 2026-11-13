Carlo Calenda scarica Alessio D’Amato: “Azione non accetta ultimatum da nessuno”

Carlo Calenda scarica Alessio D’Amato. Il leader di Azione pubblica un post che lascia ben poco spazio all’immaginazione. “1) Azione non accetta ultimatum da nessuno; 2) non abbiamo intenzione di andare a destra ma neppure di baciare la pantofola di Bettini per un assessorato. Ringraziamo Alessio per il lavoro di questi anni e gli auguriamo il successo che merita nel campo largo”. Con queste parole Calenda commenta sui social un articolo di Repubblica in cui si ripercorre il dialogo del segretario romano di Azione D’Amato, appunto, con il sindaco Roberto Gualtieri con l’obiettivo di arrivare a un campo ‘larghissimo’ alle prossime elezioni comunali. Altrimenti, se Calenda virasse a destra, l’ex dem lascerebbe il partito.

“Goffredo Bettini io lo considero uno dei grandi mali che affliggono la sinistra – aveva detto Calenda intervistato dall’Adnkronos - È un intrallazzatore da tanti anni su tutti i tavoli ed è quello che ha costruito a tavolino Giuseppe Conte, per cui io sono uscito dal Pd quando successe questa cosa. Quello che è successo è che alla fine hanno preservato i Cinque Stelle, perché i Cinque Stelle erano morti”.

Ma D’Amato aveva preso le distanze: “Desidero esprimere la mia personale solidarietà a Goffredo Bettini, che conosco da oltre trent’anni per il suo costante impegno a favore della città di Roma, riconosciuto anche dagli avversari politici. La dialettica, anche la più aspra, non dovrebbe mai trascendere in attacchi personali. Quando avviene, significa che abbiamo perso un po’ tutti”.

Incalzato da SkyTg24, Calenda ha detto chiaro e tondo: “D’Amato è ancora in Azione? No”. E ancora: “Sono abbastanza favorevole a sostenere Gualtieri, abbiamo iniziato un dialogo e stiamo ragionando sul programma - aggiunge -, ha inserito nel suo programma e sta facendo cose che non erano nel suo programma, erano nel nostro”. “Quello che non funziona è quando la gente si fa i fatti suoi”, prosegue l’ex ministro che sul rapporto con Goffredo Bettini dice: “Con lui non abbiamo mai avuto a che fare ne’ vogliamo avere a che fare. Se per arrivare a fare l’assessore bisogna dire che Bettini è buono, bravo e intelligente, mi dispiace ma Azione non è il posto dove farlo”.