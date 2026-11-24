Oggi “Scateno” inizia la sua campagna al Nord. «Del resto abbiamo scelto di viaggiare in mare aperto», dice Cateno De Luca, attuale sindaco di Taormina, ma soprattutto storico, e iconico, primo cittadino di Messina che adesso, con la sua formazione “Sud chiama Nord”, è schierato con il centrodestra in vista delle Politiche del 2027, al quale ha portato in dote il “civismo” finora considerato esclusivo appannaggio del centrosinistra.

Che ci fa De Luca al Nord?

«Abbiamo convocato le conferenze regionali dei movimenti civici di tutte le Regioni. Abbiamo completato quelle del Sud, adesso tocca al Nord. Poi sarà la volta del Centro».

È già in campagna elettorale?

«Io sono sempre in campagna elettorale. Adesso lavoro per unire i sindaci e i movimenti civici. Sarà il nostro contributo alla coalizione: oltre a Sud chiama Nord, con la sua storia meridionalista, porteremo nel centrodestra anche il modello civico nazionale».

Cos’ha in mente Scateno?

«Il 17 e il 18 febbraio, a Roma, presenteremo il “Polo delle autonomie”, che unirà tutti i movimenti civici territoriali, alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e alle altre forze politiche del centrodestra. Sarà la formazione che parteciperà alle elezioni. Sarà quello il soggetto giuridico che utilizzerà il simbolo che abbiamo presentato il 29 ottobre alla convention di Roma».

Nel frattempo, la campagna come sta andando?

«Stiamo raccogliendo adesioni trasversali. La maggior parte da chi è sempre rimasto fuori dai partiti, ma ci sono anche tanti amministratori che prima facevano parte del Pd».

È soddisfatto di quanto vi accreditano oggi i sondaggi?

«Premessa: finora la nostra percentuale non era attribuibile a nessuno schieramento, quindi di fatto vale doppio».

Torniamo ai numeri.

«L’ultima rilevazione di Lab21 ci assegna l’1,6%, con un elettorato potenziale di quasi l’8%. Non a caso mi avevano cercato anche dal Campo largo. Solo che loro volevano i nostri voti e basta. Volevano un amore clandestino...».

Con Giorgia Meloni è stato amore a prima vista?

«È tutto alla luce del sole.Stiamo allargando la coalizione e siamo solo nella fase iniziale del nostro percorso».

I sondaggi vedono centrodestra e Campo largo praticamente appaiati. È per questo secondo lei che a sinistra stanno mobilitando le piazze?

«Che siamo di fatto in campagna elettorale lo dimostra l’attivismo di Maurizio Landini: è lui il vero leader dell’opposizione. Ed è lui che sta tenendo tutti insieme, infiammando le piazze in nome di un’agenda massimalista che cavalca un disagio sociale che non dipende certo dal governo attuale».

Da chi dipende secondo lei?

«Intanto bisogna delineare il contesto internazionale. E poi ci siamo dimenticati di Giuseppe Conte?»

Cosa c’entra l’ex premier?

«Il bonus 110 è stata una vera e propria istigazione a delinquere, ha dato troppi soldi a chi non ne aveva bisogno. E vogliamo parlare del reddito di cittadinanza? Il merito del provvedimento lo potrei anche condividere, ma il metodo di certo no. È stato tutto realizzato con il sistema dei “pagherò”».

Quale sarà la prima proposta che porterà sul tavolo del centrodestra a livello programmatico?

«L’adozione di una norma sui “sindaci sceriffi” in materia di sicurezza e sanità. Vogliamo che i sindaci siano coinvolti maggiormente. Devono esercitare, ad esempio, un potere in materia di valutazione e controllo sul territorio dei servizi sanitari».

Il prossimo anno si voterà anche in Sicilia: che novità da quel fronte?

«Noi abbiamo sottoscritto col centrodestra un accordo a livello nazionale: nell’isola vogliamo avere le mani libere. Non vogliamo ipoteche, siamo all’opposizione di questo centrodestra. Io mi candido in nome di un “governo di liberazione”».

Il centrodestra potrebbe sostenerla?

«Io non l’ho chiesto e loro neanche».