La Premier Giorgia Meloni e i ministri Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini e Matteo Salvini raffigurati a testa in giù accompagnati dalla frase: “Siamo arte, facciamo politica”. È questo il vergognoso striscione appeso da diversi giorni all’esterno dell’Accademia di belle arti a Firenze, in piazza San Marco.

“Profonda indignazione per lo striscione comparso sulla cancellata dell’Accademia di belle arti di Firenze, in piazza San Marco, con le immagini della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini e Matteo Salvini raffigurati a testa in giù”, inizia così il durissimo messaggio di condanna del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai. E poi aggiunge: “Una vicenda resa ancora più grave dal fatto che quello striscione sia ancora esposto ormai da giorni, senza che nessuno abbia ritenuto di intervenire per rimuoverlo”.

Nonostante sia stato affisso da giorni, lo striscione non è stato ancora rimosso. “È legittimo chiedersi come sia possibile che un messaggio del genere continui a campeggiare sulla cancellata di un’istituzione culturale della città, davanti a migliaia di cittadini e turisti. E pensare che la scritta principale dello striscione, ‘Siamo arte, facciamo politica’, sarebbe persino condivisibile, richiamando un messaggio positivo di partecipazione, impegno civile e responsabilità”. Poi il monito di Cellai: “Ma c’è un limite che non deve mai essere superato: raffigurare esponenti delle istituzioni a testa in giù non è una forma di espressione politica, è un’intimidazione che richiama immagini e linguaggi del terrorismo e della violenza politica. Non c’entra nulla con l’arte, né con il legittimo dissenso. Quel confine è stato ampiamente oltrepassato”.

Il consigliere regionale di consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha poi concluso: “Ci aspettiamo una condanna chiara e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche e di chi, soprattutto a sinistra, richiama continuamente i valori della democrazia, della tolleranza e del rispetto. Quegli stessi principi devono valere sempre, non soltanto quando a essere contestati sono gli avversari politici. Non si può pretendere rispetto per le proprie idee e poi considerare accettabile esporre le immagini dei rappresentanti delle istituzioni a testa in giù”.

Non si tratta, però, di un caso isolato. Durante lo sciopero del 20 novembre scorso, la sindacalista Lara Ghiglione è stata immortalata con uno striscione che aveva, anche in quel caso, la Premier Giorgia Meloni e i ministri Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini e Matteo Salvini raffigurati a testa in giù. La dirigente sindacale della CGIL aveva anche postato la foto sui social, sorridendo. “Firenze: striscione con Meloni, Valditara, Bernini e Salvini a testa in giù. Atto grave. Sinistra condanni”, è la condanna di Giovanni Donzelli sui social.