Scoppia la violenza dei teppisti rossi. In seguito alla morte dello studente di 58 anni, trovato senza vita in una tenda allestita vicino alla statua della Minerva all’interno della città universitaria della Sapienza, a Roma, alcuni studenti hanno sfondato una vetrata all’interno del Rettorato.

Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12:30, un gruppo di giovani, appartenenti al collettivo comunista Cambiare Rotta, si è mosso verso il Piazzale Aldo Moro, dove ha sede il Rettorato. Improvvisamente, alcuni studenti si sono staccati dal corteo e sono entrati nell’edificio. A quel punto hanno iniziato a prendere a calci una vetrata, fino a sfondarla. I giovani sono poi usciti e si sono uniti nuovamente alla manifestazione.

Fratelli d’Italia ha voluto pubblicare sui propri canali social il video delle violenze, lanciando un avvertimento alla sinistra. “La smetta di alimentare la narrazione strumentale dei giovani in protesta contro il Governo Meloni. Qui non si tratta di studenti che manifestano pacificamente, ma di violenti, dei soliti teppisti rossi che colgono ogni pretesto per seminare il caos”, si legge.

Molto chiaro anche il messaggio nei confronti dei vandali: “A chi cerca di destabilizzare l’ordine pubblico risponderemo con tutta la forza dello Stato”.