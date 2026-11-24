“L’educazione affettiva l’abbiamo fatta noi, nonostante le balle raccontate tutti i giorni da Elly Schlein o dalla sinistra”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto nella mattinata di oggi, 24 novembre, a Firenze, a margine di un’iniziativa sulla scuola organizzata dalla Lega Toscana.

“È ora di dirlo in modo esplicito, chiaro: l’educazione affettiva, all’affettività, l’ha introdotta questo governo e questo ministro - ha proseguito - Parlo di educare alle relazioni corrette, al rispetto e all’empatia. E dell’educazione a ogni forma di rispetto di genere, alle donne. Proprio oggi a Firenze lanciamo quel grande progetto con Indire che ho fortemente voluto sulla cultura del rispetto: un primo grande percorso di formazione dei docenti su 4.000 scuole per educare i nostri giovani al contrasto della violenza di genere, al rispetto, all’empatia affettiva ed educazionale”.

Valditara è anche intervenuto in collegamento al convegno nazionale ‘La scuola per la parità e il rispetto: esperienze, ricerche e prospettive’, organizzato da Indire. Il Ministro ha dichiarato: “Ho dedicato questo anno scolastico al rispetto e ho voluto definire la mia presenza oggi con uno slogan dal grande valore educativo: ‘Un no è un no’. Questo slogan non indica soltanto l’educare al rispetto della volontà della donna, ma più in generale l’educare i nostri giovani al senso del limite. Credo sia fondamentale approfondire queste tematiche e formare i docenti all’educazione al rispetto, a relazioni corrette e al contrasto della violenza di genere”.

Valditara è infine intervenuto sul divieto di burqa in classe: “Le nostre società non avrebbero accettato nemmeno 200 anni fa che una donna girasse per una strada o che una ragazza entrasse in una classe con il volto mascherato. Perché questo vuol dire annullare la personalità umana. Vuol dire che la donna è un essere di serie B, vuol dire che la donna non ha una identità”.