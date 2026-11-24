Ilaria Salis, europarlamentare dallo stipendio tutt’altro che esiguo, denuncia il carovita. Nella Plenaria a Strasburgo, l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra italiana parla così: “Signor Presidente, le condizioni materiali di vita in Europa peggiorano continuamente. In Italia il carovita è diventato insostenibile. Da decenni non ci trovavamo in una situazione così grave. Mentre milioni di persone e di famiglie fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese e mentre un’intera generazione ha davanti a sé prospettive peggiori rispetto ai propri genitori, una sparuta minoranza accumula ricchezze in maniera sempre più scandalosa. Viviamo al tempo delle oligarchie”.

La colpa? “Le classi dirigenti neoliberiste avevano promesso prosperità e benessere: hanno fallito”. Poi il classico leitmotiv: “E di fronte a questo fallimento epocale, adesso arrivano i fascisti, come sempre pronti a fare i cani da guardia dei padroni. Ma i giovani, che ormai scendono in piazza ovunque, non si fanno più fregare. Ed è proprio per questo che le destre li temono e li odiano così tanto”.

Per Salis, non nuova nella difesa dei violenti, “le nuove generazioni sanno bene che il problema è il capitalismo. Sanno bene che il problema è questo sistema ingiusto e antidemocratico, che concentra le ricchezze nelle mani di pochissimi a discapito di tutti gli altri. A questi giovani va il mio ringraziamento, perché insieme a loro cambieremo il mondo”.