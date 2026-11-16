Chi bazzica il Nazareno sa bene che Elly Schlein, anche se non può dirlo, conserva intatta una speranza, quella di non fare le primarie per far consentire agli elettori di scegliere chi sarà il candidato del campo largo a Palazzo Chigi. La cronaca è nota a tutti: le consultazioni sono indicativamente già fissate per il prossimo febbraio e le forze dell’alleanza di sinistra sono finalmente al lavoro per imbastire almeno le linee guida di una sorta di programma comune. L’opzione del terzo uomo poi, individuato in Roberto Gualtieri e sostenuta da Giuseppe Conte per evitare uno scontro duro tra leader che l’ex premier avverte di avere meno chance di vincere rispetto alla rivale, è tramontata per il niet della segretaria dem. Però la sfida sulle regole, sui candidati, sui criteri di determinazione dell’elettorato, è ancora aperta.

Il Pd spinge per stringere la platea, ipotizzando l’obolo di due euro per partecipare e una registrazione preventiva dei partecipanti, magari attraverso lo spid, per evitare voti multipli e punta sulla sua maggior presa verso i giovani, tirando dentro anche i sedicenni. M5S viceversa tende ad allargare, per portare a Conte anche le preferenze dei non grillini. L’effetto si vede anche nei sondaggi. Mentre i dem sono inchiodati poco sopra il 20%, con una tendenza a flettere, il Movimento ultimamente è in risalita: grazie alla strategia del suo leader di andare a rubare argomenti agli alleati-rivali, avrebbe preso quasi due punti, piazzandosi intorno al 13%.

LA RILEVAZIONE

Ma è il sondaggio realizzato per La Stampa da Only Numbers a chiarire perché la segretaria dem viva male l’ipotesi di primarie. Ad allarmarla non è tanto il fatto che attualmente i numeri di Alessandra Ghisleri la danno oltre un punto sotto a Conte, anche perché il distacco, inizialmente oltre i dieci punti, si sta riducendo rapidamente e ora vede al 33,5% lei e al 34.9% lui nelle preferenze degli elettori del campo largo, con un 13% di quelli che si identificano nel Pd che le preferiscono l’ex premier. Il dato preoccupante per la leader dem è che, qualora le consultazioni dell’alleanza la incoronassero sfidante di Giorgia Meloni, quasi la metà degli elettori grillini (il 48,5%) non la sosterrebbe per Palazzo Chigi.

Ecco perché Schlein sta lavorando a primarie blindate, aperte solo a fedelissimi, e si augura che in questo modo, all’ultimo momento, il presidente grillino tratti un ritiro, evitandosi una sconfitta che, malgrado le previsioni della regina dei sondaggisti, è tutt’altro che improbabile. Nei ragionamenti di Elly ne avrebbero da guadagnare tutti. Certo lei, che terrebbe unita la coalizione nel suo nome. Ma anche Conte, che in caso di sconfitta personale vedrebbe ridursi considerevolmente i consensi di M5S, visto che come visto molti di loro non voterebbero Schlein, e in caso di vittoria non sarebbe sostenuto dall’ala riformista dem e da buona parte dei renziani. Da questo punto di vista, la recente uscita dell’ex portavoce del premier, Rocco Casalino, che suggerisce un patto preventivo che renderebbe dello sconfitto alle primarie il mazziere della prossima partita del Quirinale, evitando così che le consultazioni interne diventino un campo di guerra, ha rincuorato molto la leader del Nazareno. Significa che il prezzo è alto, ma con Conte si può trattare. Certo, la storia dice che chi andrà al Colle non si decide a tavolino, e soprattutto non si decide due anni prima; però si può impostare un percorso istituzionale che metta il leader grillino in pole position, insediandolo alla presidenza di una delle due Camere o concordando con lui un ministero di totale prestigio.

Per quanto possa sembrare molto tardi, in realtà è ancora piuttosto presto per definire giochi e strategie. Schlein spera che la Corte Costituzionale le risolva ogni problema, bocciando la nuova legge elettorale che impone alle coalizioni di indicare il candidato premier nella scheda.

Ma non è affatto detto che il verdetto arrivi entro febbraio, anche perché sembrerebbe che i vari tribunali, ai quali sono stati presentati i ricorsi contro la riforma, non abbiano ancora incardinato e spedito le pratiche alla Consulta. La fotografia scattata da Only Numbers è quella di un campo largo, e coerentemente di un elettorato di riferimento, la cui sfida per l’individuazione del leader esalta e accentua le differenze di contenuto dei vari partiti e di visione dei rispettivi sostenitori. L’unico vero collante della sinistra resta il voto contro Giorgia Meloni, ma questa non è una buona notizia per la leader di Fratelli d’Italia, perché come hanno di recente confermato le elezioni americane con il tracollo di Donald Trump, il voto contro è quasi sempre vincente, ed è comunque sempre più forte di un voto pro. Anche per questo Schlein spera ancora di scampare alla trappola delle primarie e confida che, in qualche modo e per qualche ragione, Conte le vada dietro, almeno in questo.