Chiara Appendino in piazza al corteo della Cgil a Torino per lo sciopero generale contro la Manovra. In un video da lei pubblicato su X la si vede saltare e suonare i tamburi. “Oggi siamo di nuovo qui perché queste piazze noi le vogliamo vivere fino in fondo e il Movimento 5 Stelle è a fianco di chi alza la voce perché ha bisogno di un futuro e questa manovra è totalmente insufficiente. Non c’è niente per la sanità, non c’è niente per le scuole, non c’è niente per il lavoro, non alza gli stipendi a chi non ce la fa col potere di acquisto che ormai sostanzialmente non c’è più”.

E ancora: “E allora siamo qui e questo, lo dico a Giorgia Meloni, è l’ennesimo avviso di sfratto. C’è un paese che non ce la fa più, e tu, questo paese, lo devi vedere, è inutile che ti nascondi lì dentro”.

Parole però che scatenano la reazione degli utenti del web. Proprio questi ultimi hanno ricordato una pagina buia della storia politica di Torino: la condanna a un anno e sei mesi di carcere (pena sospesa) per i tragici fatti di piazza San Carlo del 3 giugno 2017.

Quella sera, in occasione della finale della UEFA Champions League tra Juventus e Real Madrid, fu installato un maxischermo per permettere ai tifosi juventini rimasti in città di seguire in diretta la partita. Le indagini hanno appurato che, durante lo svolgimento della partita, un gruppo di malviventi utilizzò degli spray urticanti al peperoncino per aprirsi la strada dopo aver razziato oggetti di valore tra il pubblico, facendo scatenare il panico. I presenti, presi dal terrore, hanno creato, nel fuggire, una calca che ha provocato più di 1 600 feriti e la morte di due donne e un uomo.

Da qui l’indignazione degli utenti di X: “Ricordiamo le sue piazze!”, con tanto di foto. “Partecipi pure alle piazze, ma non le organizzi lei per carità di Dio”, “Invece questa Piazza ti ha condannato”.