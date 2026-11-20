“L’unico sfratto con cui dovete fare i conti è quello agli occupanti abusivi, amici vostri. E noi lo stiamo facendo”. Così recita il nuovo post pubblicato da Fratelli d’Italia sui propri social. Il bersaglio è Leoluca Orlando. Durante i cortei odierni - che stanno creando disagi in diverse zone del Paese - l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra non ha perso occasione per attaccare il Governo Meloni. “Governo ascolti il grido di aiuto di migliaia di italiani. Lo sciopero generale di oggi rappresenta un segnale importante di disagio sociale e una richiesta di ascolto che non può essere ignorata dal governo Meloni che però continua a fare orecchie da mercante e a mal sopportare il diritto allo sciopero”, così inizia il messaggio.

E poi aggiunge: “Quando lavoratrici e lavoratori, pensionati, giovani e studenti scendono in piazza, portano all’attenzione del Paese questioni che riguardano il caro vita, la dignità delle persone e il futuro delle nuove generazioni che non possono essere ignorate. Non possiamo rassegnarci a un modello di sviluppo nel quale il lavoro perde valore, le disuguaglianze aumentano e i diritti sociali diventano progressivamente più fragili. È necessario cambiare le priorità delle politiche economiche: più investimenti nella sanità pubblica, nell’istruzione, nelle politiche abitative, nella sicurezza sul lavoro e nella tutela delle fasce più vulnerabili“. Dello stesso avviso la deputata grillina Chiara Appendino: “Meloni, questa piazza è l’ennesimo avviso di sfratto!“.

Immediata la risposta di Fratelli d’Italia. “Non sarete voi, sotto le bandiere rosse, a decidere la legittimità di un Governo che ha ricevuto il mandato degli italiani nelle urne”, il duro commento del Partito guidato da Giorgia Meloni. Il Governo sta lottando contro gli occupanti abusivi, uno dei tanti problemi che attanaglia il Paese. E poi il monito finale: “L’unico sfratto con cui dovete fare i conti è quello agli occupanti abusivi, amici vostri. E noi lo stiamo facendo”.