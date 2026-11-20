Nello stallo western dei tavoli programmatici, che continuano a riunirsi (online) e ad aggiornarsi, ora si è mosso qualcosa. Il tavolo dedicato ai temi del lavoro si è concluso. La proposta che ha trovato l’accordo di tutti è il reddito di cittadinanza, ma in versione nuova. Si chiamerà “reddito minimo garantito”.

Così come si è trovata la quadra su quello chiamato a occuparsi dei diritti. È stata raggiunta, infatti, una prima intesa sia sullo ius scholae, sia sullo ius soli temperato. L’accordo trovato prevede un doppio binario per la riforma della cittadinanza: ius scholae (o ius culturae) per i nati all’estero e ius soli temperato per i nati in Italia. I primi potranno ottenere la cittadinanza italiana dopo aver completato un ciclo scolastico nel Paese. Ancora da definire sono gli anni di scuola obbligatori. Per i bambini nati in Italia da genitori stranieri, invece, verrebbe concessa la cittadinanza (dopo una dichiarazione di volontà dei genitori) se almeno uno dei due genitori è residente in Italia da almeno tre anni.

Per il resto, anche ieri è stata giornata di confronti e rinvii. Clima costruttivo e cordiale. Ma ancora niente di definito.

Il tavolo che si occupa di politica estera (“Pace, Europa, politica estera e difesa comune”) si è aggiornato a domani. L’alt, questa volta, è arrivato a Benedetto Della Vedova (+Europa), ma anche dal renziano Enrico Borghi. Entrambi hanno chiesto modifiche al documento sul riarmo presentato agli alleati dal responsabile esteri del Pd Peppe Provenzano e che prendeva le mosse da una risoluzione congiunta presentata in Parlamento da Pd-M5S-Avs-Iv. Durante la riunione si è anche cominciato a parlare di Ucraina, con una discussione che viene definita «garbata, rispettosa e seria». Ma la soluzione ancora non c’è. Ci si ricollega domani con l’obiettivo di «fare dei passi avanti e arrivare a una sintesi». Diversamente, la palla passerà ai leader.

Ieri, poi, si è riunito di nuovo il tavolo sul fisco. Ma, a causa dell’esame del decreto scuola in Senato, la riunione è durata molto poco. Il nodo della patrimoniale è lungi dall’essere sciolto. Probabilmente anche in questo caso la matassa dovrà essere sciolta dai leader.

Intanto ieri, a favore della patrimoniale, si è detto Massimo D’Alema, durante la presentazione del suo ultimo libro, “Eravamo comunisti”, al Tempio di Adriano. «È giusto», ha detto l’ex premier, «che i più ricchi paghino più tasse, cosa che oggi non avviene, perché grazie alla mobilità dei capitali le grandi ricchezze non pagano le tasse, mentre i lavoratori e le imprese devono pagare. Come si affronti queste ingiustizie è un tema che la politica deve affrontare». Mentre si è detto scettico Beppe Sala, sindaco di Milano: «Dipende da cosa sarà la patrimoniale, perché ne sento di ogni», ha detto. «Poi, chi sono i super ricchi? Quindi finché non ci sono cose concrete è difficile dare un giudizio».

Resta la contrarietà di M5S, che sta cercando di rilanciare con una proposta sulle rendite finanziarie, ma soprattutto di tutta la galassia centrista. «La priorità di un governo progressista e riformatore sul piano fiscale», ha scritto ieri Riccardo Magi di +Europa, «deve essere quella di ridurre le tasse sul lavoro», in particolare «ai più giovani». Non - sottinteso - di aumentarle. Dove trovare i soldi? «Con una maggiore progressività e con un carico lievemente maggiore sui capitali improduttivi. Ma ad un patto: a ogni euro in più di tasse sui patrimoni deve corrispondere un euro in meno di tasse sul lavoro». E ha ribadito che «la vera patrimoniale» è «la legalizzazione della cannabis», che colpirebbe «il narcotraffico» consentendo «di reperire diversi miliardi ogni anno». Oggi, infine, si riunirà il tavolo sull’ambiente. E anche qui si dovrà sciogliere un altro dilemma: sì o no al nucleare? Pd, M5S e Avs sono contro, ma Iv e +Europa sono da sempre a favore.

Elly Schlein, in ogni caso, è ottimista. «Noi siamo pronti, in qualsiasi momento si andrà a votare», ha detto arrivando alla presentazione del libro di D’Alema. Il lavoro sul programma? «Sta proseguendo bene e si è rinsaldato ulteriormente con questi 18 emendamenti unitari (alla manovra, ndr)».