Acceso dibattito tra Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani, e Simona Bonafè, deputata alla Camera e vicepresidente del gruppo parlamentare del Pd.

Il tutto, nello studio di Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Leoni attacca e mostra il suo disappunto: “Io ho il terrore che voi possiate tornare al governo, perché con voi ci saranno di nuovo i porti aperti e un’ondata di immigrati irregolari”. La Bonafé replica: “È stata solo propaganda, questo infatti è successo con voi al governo”.

"Io ho il terrore che voi possiate tronare al governo"



Simone Leoni (Forza Italia) a Simona Bonafè (Partito Democratico)#drittoerovescio pic.twitter.com/xWVY9ElCZs — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 19, 2026

Leoni, però, mette sul tavolo dati precisi: “Gli extracomunitari, pur essendo solo il 9% della popolazione, commettono il 35% dei reati e il 52% delle rapine nello specifico. Allora la soluzione qual è? Sono i rimpatri e noi dal 2022 oggi abbiamo aumentato i rimpatri del 75%, il 2026 si chiuderà come l’anno con più rimpatri della storia del nostro paese. Se tu vieni qua, nel nostro paese, e invece di integrarti, di comportarti bene, commetti reati, aggredisci le persone, uccidi qualcuno, te ne vai a casa tua. Semplice”.

La Bonafé, allora, aggiusta il tiro: “Chi commette reati deve pagare per i reati che ha commesso e questo a prescindere dalla nazionalità e a prescindere dal fatto che possa o meno avere un permesso di soggiorno. Se è vero che è colpa nostra e sono passati anni da che non siamo più al governo, quindi mi spiega questo governo che cosa sta facendo? E questo è il primo punto. Secondo punto, lei (si rivolge ora al condirettore di Libero Pietro Senaldi, ndr) sta dicendo che tutti quelli che ci sono nel nostro paese sono dei delinquenti. Non è così e questo modo di ragionare non aiuta di certo il nostro rapporto con loro e divide la società. Allora, io sono per dire le cose chiaramente, l’ho detto prima, chi ha commesso reati paga dei reati che ha commesso, però chi non ha commesso reati e ha possibilmente diritto di stare in questo paese, insomma deve stare in questo paese”.