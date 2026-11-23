“Il livello di allerta per il coronavirus è stato molto alzato e pare che potremmo arrivare a un’emergenza globale, siamo pronti noi in Italia?”: Lilli Gruber lo aveva chiesto a Giuseppe Conte nella puntata di Otto e mezzo del 27 gennaio 2020. E alla domanda, l’allora premier aveva risposto con tono rassicurante: “Siamo prontissimi, continuiamo costantemente ad aggiornarci col ministro Speranza. Dovete tener conto che l’Italia in questo momento è il Paese che ha adottato misure cautelative all’avanguardia rispetto agli altri, ancora più incisive. Da questo punto di vista abbiamo adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili e immaginabili”.

Questa intervista fatta in tv, poco prima che il coronavirus arrivasse in Italia, è stata contestata proprio oggi a Conte durante la seconda audizione di fronte alla commissione parlamentare sul Covid. Ma la polemica non è piaciuta affatto all’ex presidente del Consiglio. “Non ho mandato gli italiani a morire – ha detto durante il confronto con il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami -. Non ripeta più quella formula per cui io ho rassicurato la popolazione per mandare gli italiani a morire, non faccia speculazioni a questo livello. Ma come si permette di dire che io ho rassicurato gli italiani per mandarli a morire? Questa è una speculazione politica che non è degna di questa commissione. C’è la suggestione, c’è il tono retorico e c’è un’affermazione costruita per far credere che quella rassicurazione voleva proprio mandare gli italiani a morire”.

I toni tra Conte e Bigami si sono alzati al punto che la seduta è stata sospesa per alcuni minuti. “Le vostre sono diffamazioni pure e semplici, sono assolutamente denigratorie. Non è possibile querelarvi perché ogni volta siete corsi in aula per poter invocare l’immunità parlamentare. Siete disposti a rinunciare all’immunità parlamentare?”, ha detto Conte. “Sono disposto a dimettermi ora. Dimettiamoci e ci vediamo in tribunale. Adesso, sospendiamo la commissione e andiamo. È disponibile?”, la risposta di Bignami, bollata da Conte come una “boutade ad uso scenografico di chi ci segue”.