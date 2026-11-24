Sorride Giorgia Meloni, meno i suoi avversari. Nell’ultimo sondaggio Lab21 per Il Riformista, Fratelli d’Italia resta stabilmente in testa nelle intenzioni di voto degli italiani. Il Partito della Premier si attesta al 28,1%, creando un vuote alle sue spalle. Male il Partito Democratico e Futuro Nazionale, che crollano nei sondaggi.
Fratelli d’Italia si conferma primo partito in Italia. Nell’ultimo sondaggio Lab21, non si registrano movimenti significativi, ma si resta stabili al 28,1%. Rimanendo nella coalizione di centrodestra, Forza Italia perde 0,2 punti e scende al 6,6%. La Lega sale di 0,1 punti a 5,7%, così come il Partito Liberaldemocratico al1,1% (+0,1). Stabili Sud Chiama Nord (1,6%) e Noi Moderati (0,9%).
Sorride la Meloni, meno Elly Schlein. Il Partito Democratico perde 0,2 punti a 20,1%. Stabile, invece, il Movimento 5 Stelle, che resta al 13% nelle intenzioni di voto. Nel Campo Largo, Alleanza Verdi Sinistra resta stabile al 5,8%, mentre salgono Italia Viva, più 0,1% al 2,5%, e Progetto Civico, più 0,1% al 1,3%. Stabile, infine, Più Europa al 1,2%. Fuori dalle coalizioni, crolla ancora Futuro Nazionale. Il Partito di Roberto Vannacci perde 0,2 punti e scende al 6,6%.
Passando poi alle coalizioni, anche in questa analisi il centrodestra rimane avanti nelle intenzioni di voti. La coalizione guidata dalla Premier Giorgia Meloni si attesta al 44,0% per gli italiani, tallonata dal Campo Largo al 43,9%. Il centrodestra, quindi, mantiene un vantaggio di un decimo percentuale. Fuori dalle coalizioni Futuro Nazionale (al 6,6%) e Azione - Il Centro (al 4,2%). Infine, la stima dell’affluenza è al 58,8% che registra un incremento di 0,5 punti. Scende l’area dell’astensione dichiarata: meno 0,2 punti al 27,4%.