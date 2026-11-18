“Del tifo anti-italiano resta solo il rumore”. Fratelli d’Italia non usa mezzi termini per sottolineare la nuova vittoria del Governo Meloni. Secondo le previsioni della Commissione europea, in primavera l’Italia potrebbe uscire dalla proceduta per deficit eccessivo.

Nel 2026, il deficit italiano scende a 2,9 del Pil. Scendere sotto il 3 è un’altra vittoria del Governo. L’intera Eurozona, invece, chiuderà il 2026 con un deficit medio del 3,5%. Tradotto: l’Italia sarà sotto la media. Nel 2025, la Germania era al 2,9% (come oggi l’Italia) e chiuderà l’anno oltre il 4%. La Francia resterà sopra il 5%. “Secondo le previsioni della Commissione europea, l’Italia potrebbe uscire già nella prossima primavera dalla procedura per deficit eccessivo. Con un deficit sotto la media europea e inferiore a quello di Francia e Germania, il Governo Meloni ha dimostrato di saper tenere i conti in ordine e restituire credibilità alla Nazione”, il messaggio pubblicato sui social di Fratelli d’Italia. E poi la stoccata finale all’opposizione: “Del tifo anti-italiano resta solo il rumore”.

Conferma la linea Marco Osnato. “Nel 2022 il deficit italiano era all’8,1% del Pil. Oggi la Commissione lo vede sotto il 3%. Questo risanamento è stato portato avanti senza rinunciare a sostenere l’economia e mentre il Paese raggiungeva risultati che pochi avrebbero immaginato all’inizio della legislatura. Gli occupati hanno toccato i massimi storici, Piazza Affari ha superato quota 54 mila punti segnando il proprio record e nel 2025 l’export ha raggiunto il massimo storico di 643 miliardi di euro, continuando a crescere del 4,7% nei primi nove mesi del 2026. Aver rimesso in ordine i conti accompagnando allo stesso tempo lavoro, imprese ed economia reale è il risultato di una politica economica seria, che oggi viene riconosciuta anche dalle istituzioni europee”, afferma il presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia.