A “DiMartedì”, programma d’approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, duro intervento di Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), sulla patrimoniale, uno dei temi più caldi della prossima campagna elettorale: “La nostra proposta di restituzione fiscale, che prevede una patrimoniale su chi ha patrimoni sopra i 5 milioni di euro è quella di riuscire, e noi ci riusciremo, a tagliare le tasse di 1.200 euro l’anno a chi ne guadagna 20.000, cioè ai lavoratori normali. La verità è che voi non volete la patrimoniale, perché continuate a far pagare le tasse soprattutto ai lavori dipendenti a basso reddito”.

La Piccolotti, poi, attacca Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura: “Devo dire un’altra cosa, voi vi vantate di aver fatto crescere i salari, ma l’altro giorno sono uscite le classifiche di Eurostat… ebbene noi eravamo decimi in Europa, adesso siamo tredicesimi!”. Il cosiddetto “campo largo”, però, è diviso anche su questo. Il Partito Democratico vuole una tassa sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Alleanza Verdi e Sinistra spinge, invece, per una soglia molto più bassa, il Movimento 5 Stelle propone di colpire le rendite finanziarie oltre il milione di euro e infine Italia Viva resta nettamente contraria a qualsiasi forma di patrimoniale. Ha senso, per l’opposizione, discutere pubblicamente di ipotesi così differenti prima ancora di aver trovato una quadra, senza confusioni? Di questo parere è Lina Palmerini e lo ribadisce, invece, a “Otto e Mezzo”: “Ho la sensazione che si stia mettendo una bandierina, ma bisogna studiare un meccanismo che funziona e che sia efficace, non mettere semplicemente una bandierina facendo 5 milioni, 100 milioni, così non ha senso. Noi abbiamo in Italia – spiega Palmerini - una Flat Tax per i miliardari di €300.000 e cosa facciamo? Super-tassiamo i milionari di casa con la patrimoniale e facciamo venire quelli dall’estero con la Flat Tax? Beh, non funziona. Inoltre in Europa ci sono dei paradisi fiscali, cosa facciamo? Facciamo noi una patrimoniale mentre nel resto d’Europa, in Olanda o Irlanda ci sono questi paesi fortissimi? Ho la sensazione che questa discussione sia un po’ di propaganda e che poi alla fine, vai a stringere, la proposta non è seria proposta seria”.