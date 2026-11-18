“La politica è compromesso, se non è compromesso allora diventa fanatismo e si perde”: Matteo Renzi lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7 parlando delle alleanze nel centrosinistra in vista delle Politiche del prossimo anno. Dopodiché ha aggiunto: “C’è una cosa di cui io sono certo: se stavolta la sinistra va divisa e perde, sa cosa succede Floris? Con i forconi vanno a rincorrerli, perché se dopo la divisione del 2022 c’è di nuovo una divisione, è chiaro che vengono rincorsi. Dopodiché bisogna trovare un punto di caduta”.

Il leader di Italia Viva nonché ex premier si è poi rivolto all’altro ospite del programma di La7, Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte ai tempi in cui il leader del M5s era presidente del Consiglio: “Io però una domanda la faccio a Casalino: se alle primarie vince la Schlein, come io credo, alle elezioni chi voterai?”. Dopo un attimo di esitazione, la risposta è stata: “Oddio…“. A quel punto è intervenuto il conduttore, che a entrambi i suoi ospiti ha chiesto: ”Ma non era più comodo trovare un terzo nome che andasse bene a tutti?“. Casalino, però, pensando ancora alla domanda di Renzi, ha chiesto a Floris di rifargli l’ultima domanda: ”Sono un attimo sotto choc".