“Preparativi per le elezioni del 2026/2027”. Il Pd punta sui bengalesi per battere Giorgia Meloni. Un esponente della comunità bengalese di Livorno ha postato su Facebook le foto di numerose tessere del Partito democratico. Il messaggio è chiaro, inequivocabile. “È post sul quale sarebbe opportuno che il Pd livornese fornisse chiarimenti pubblici - ha commentato Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l’Europa -. Quali campagne di tesseramento sta portando avanti il Pd livornese? Esistono iniziative organizzate attraverso associazioni rappresentative delle comunità straniere?”.

E ancora: “Chiediamo inoltre al Pd e all’amministrazione comunale di chiarire la propria posizione sulle moschee abusive a Livorno: intendono procedere alla chiusura dei luoghi di culto privi delle necessarie autorizzazioni? Quali impegni hanno assunto nei confronti delle associazioni del territorio? La libertà religiosa e la partecipazione politica sono diritti, ma il rispetto della legalità e la trasparenza devono essere garantiti a tutti i cittadini, senza eccezioni”.

E non è un caso isolato. Anche a Venezia la sinistra si è giocata la carta Bangla-dem. Un incredibile autogol. Come riporta il Tempo, lo scorso 29 aprile vennero ufficializzati i nomi di Kamrul Syed e Rhitu Miah per Venezia, Ali Afaye Sumiya Begum per la municipalità di Mestre Carpenedo, Tanzima Akter Nisha per quella di Chirignago Zelarino e Ali Hossain per quella di Favaro Veneto. Ma sul scorso 29 aprile vennero ufficializzati i nomi di Kamrul Syed e Rhitu Miah per Venezia, Ali Afaye Sumiya Begum per la municipalità di Mestre Carpenedo, Tanzima Akter Nisha per quella di Chirignago Zelarino e Ali Hossain per quella di Favaro Veneto: “Nel nome di Allah, il misericordioso, il compassionevole. Assalamu Alaikum a tutti i residenti di Marghera-Venezia. Per le elezioni del consiglio municipale, due candidati della comunità bangladese sono stati indicati dal Pd. Mettete una croce sul simbolo del Pd”.