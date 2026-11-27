Quando c’è da scegliere da che parte schierarsi, statene certi, Lorenzo Pacini sarà sempre da quella sbagliata. L’ultima presa di posizione dell’assessore del Municipio 1 di Milano è in difesa dell’“albero del dono” voluto da Beppe Sala. Dopo la polemica scoppiata negli ultimi giorni, il candidato sindaco dem ha rispolverato un suo vecchio post sui social: “Il periodo natalizio inizia ufficialmente al primo post della Lega che denuncia la censura del presepe in una scuola a caso di qualche città d’Italia”.

Pacini ha poi postato tre video di alcuni utenti social che contestavano la scelta del sindaco milanese, commentando in tono ironico: “La destra pensa ai problemi della gente. So che ci sono le bollette, le guerre, gli stipendi bassi e le ingiustizie, ma ora parliamo dell’albero di Natale”. A fare da sottofondo anche la canzone di Dean Martin intitolata “Let It Snow”.

L’assessore del Municipio 1, quindi, l’ha buttata sul ridere. Per i milanesi, però, la questione sembra essere piuttosto seria: vedere uno dei simboli della tradizione cristiana privato del proprio nome ha fatto storcere il naso a molti. Anche Mario Calabresi, candidato sindaco del centrosinistra, ha affermato che a lui “il nome ‘Natale’ è un nome che piace”. E perfino Fiorello, nel suo programma su Rai Radio 2, ha chiesto al sindaco Beppe Sala di lasciarci “uno straccio di tradizione”.