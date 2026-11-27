Quei “bravi giovani di sinistra” non perdono occasione per mettersi in mostra. In negativo. A Dritto e Rovescio, il programma di Rete4 condotto da Mario Giordano, un gruppo di antifascisti di Rifondazione comunista ha deriso un agente delle forze dell’ordine che ha raccontato di essere stato vittima di violenze.

Il poliziotto sbotta contro i violenti: “I poliziotti non si svegliano alle 5 di mattina con la voglia sfrenata di picchiare la gente in manifestazione. Se non condannate determinate violenze… Noi abbiamo visto in Val di Susa griglie di ghisa lanciate a 50 metri dal cavalcavia, bottiglie molotov lanciate a 10 centimetri da un gruppo di carabinieri, ad Askatasuna io e il collega il 31 gennaio scorso siamo stati protagonisti di 3 ore di sassaiola, siamo vivi per miracolo. Come fate a non condannare queste cose? Spiegatemelo”. Un altro esponente della FSP Polizia di Stato, si è accodato al collega: “La violenza nelle manifestazioni è aumentata e noi abbiamo bisogno di nuovi strumenti per agire”.

Gli studenti non hanno perso occasione per deriderli e schernirli. Come mostra il video pubblicato da Fratelli d’Italia sui propri canali social, si vedono chiaramente risate sguaiate e applausoni ironici. La pagina social del Partito guidato dalla Premier Giorgia Meloni ha voluto condannare questi episodi. “Se qualcuno avesse ancora dubbi sul rispetto che i ‘bravi ragazzi’ dei centri sociali nutrono nei confronti delle forze dell’ordine, ecco la risposta: ridono e sghignazzano mentre un poliziotto racconta le violenze subite”, inizia il messaggio.

E poi conclude: “Altro che giovani scesi spontaneamente in piazza contro il Governo Meloni: sono i soliti estremisti rossi, la cui ostilità non è rivolta a un esecutivo, ma allo Stato e alle sue istituzioni”.