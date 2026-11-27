Sinistra schierata contro la proiezione in Regione Lombardia di “Naza, the real story”, il contro-documentario concepito come risposta al discusso film inchiesta “Naza” sulla guerra a Gaza. Dunque, gli stessi pro Pal che solo poche settimane fa esaltavano la libertà di informazione sulla guerra, ora vogliono fermare l’evento. Il film è stato proiettato dalla Comunità ebraica di Milano qualche giorno fa, ma in un evento riservato agli iscritti. Ora, invece, al centro della polemica ci è finita la serata in programma il 30 novembre all’Auditorium testori di Regione Lombardia a Milano, alla presenza di uno degli autori, Roi Danino. A promuoverla, l’associazione Iniziativa Dror. Tra gli interventi previsti, quelli di Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, e di Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano.

“È una iniziativa molto di parte, di propaganda. Totalmente inaccettabile”, ha commentato il consigliere regionale Pd Paolo Romano. Mentre il capogruppo dei 5 Stelle Nicola Di Marco ha parlato di “un orrore”. Per lui il film “sembrerebbe finalizzato a negare il genocidio della popolazione palestinese a Gaza”. Immancabile la polemica dell’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, che in un post su X ha scritto: “Fratelli d’Italia o Fratelli d’Israele? È una vergogna assoluta che Regione Lombardia, con tanto di patrocinio ufficiale, dia spazio a chi attacca il giornalismo indipendente e tenta di coprire i gravissimi crimini contro l’umanità e di guerra commessi dall’apparato bellico israeliano. Del resto, neppure di fronte a un genocidio il governo Meloni ha avuto il coraggio di prendere una posizione netta e porre fine alla propria complicità. Questo è ciò che accade quando i sedicenti ‘patrioti’ sono in realtà subalterni agli Stati Uniti e parte integrante dell’estrema destra globale. Ospitare la proiezione di questo film di propaganda israeliana in una sede istituzionale è un disonore per la Lombardia, e per tutta Italia. L’ennesimo sfregio al popolo palestinese. Inaccettabile!”.

Non è tardata ad arrivare la replica di Alessio Pellegrino, presidente di Iniziativa Dror: “Noi non abbiamo mai chiesto di impedire la proiezione del documentario originale e non accettiamo che si pretenda la censura di un’opera che propone una lettura diversa. Il confronto si fa con le idee, non con le intimidazioni e le accuse preventive. La libertà di espressione non può avere un colore politico”.