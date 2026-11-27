“Lunedì presenteremo tutti i documenti sulla tassa patrimoniale”. A dirlo a Il Foglio, con una certa dose di orgoglio, è Vincenzo Visco, ex ministro delle Finanze e del Tesoro. Che, poi, quando gli viene chiesto se la paternità del programma economico del Pd è sua, risponde, con più umiltà: “Ci ha lavorato molta gente, per la verità”.

La politica fiscale e la redistribuzione della ricchezza sono i pilastri del lavoro portato avanti dall’ex ministro delle Finanze e del Tesoro con l’economista Emanuele Felice per la fondazione Demo del Pd, guidata da Gianni Cuperlo. Il gruppo ha lavorato alla definizione delle linee economiche del progetto, concentrandosi su un nuovo assetto del sistema tributario, su una maggiore equità fiscale e sulle disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza. Tra le proposte, naturalmente, non manca l’introduzione di una patrimoniale.

Non è un caso che nell’intervista concessa al giornale di Cerasa, Visco abbia espresso più di un dubbio sulla proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle sullo stesso tema: “Non ho informazioni dirette ma questo dibattito è surreale. Intendo dire che in politica, come in questo caso, ci sono prese di posizione che hanno una duplice finalità”. “È il caso del leader M5s?”, gli viene chiesto. “È quello che leggo e interpreto attraverso i giornali, sì”, risponde Visco. “Le proposte si fanno o per produrre qualcosa o per ottenere qualcosa, nel secondo caso mi pare tempo sprecato”, ha concluso.