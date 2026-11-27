Il nuovo sondaggio di Termometro Politico, realizzato venerdì 27 novembre, considera una possibile discesa in campo di un partito guidato da Alessandro Di Battista e Beppe Grillo. Agli intervistati è stato chiesto se voterebbero una lista con a capo i due ex M5S. La risposta più scelta, con il 74,5%, è “sicuramente no”, mentre l’11,8% risponde “probabilmente no”. Sommate, le risposte negative raggiungono l’86,3%.

Dall’altra parte, il 7,7% risponde “forse sì, è possibile” e il 2,5% “sì, certamente”, per un totale del 10,2% di risposte positive. Infine, c’è un 3,5% che non sa o non vuole rispondere. Tirando le somme, un partito guidato da Di Battista e Grillo partirebbe appena sotto la soglia di sbarramento del 3% e, nello scenario più roseo, avrebbe il potenziale per arrivare in doppia cifra.

Nei giorni scorsi, ospite a L’aria che tira, Renato Mannheimer aveva dichiarato che un partito di Di Battista “potrebbe insidiare da sinistra Conte. Magari - aveva aggiunto il sondaggista - mettendosi d’accordo con Grillo o con altri. Se lui si presenta può avere un certo successo”. Si tratta comunque di speculazioni non ancora confermate - ma nemmeno smentite - dai diretti interessati. A Che Tempo Che Fa, su Nove, domenica scorsa Beppe Grillo aveva dichiarato: “A gennaio ci sarà forse un giudice che dirà che questo simbolo è mio. Io sono sempre in politica, anche quando fai la spesa fai politica, quando scegli il bus. Non sono mai uscito. Se il giudice dice che il Movimento è mio me lo prendo e magari lo darò in uso ai minori di 25 anni”. Insomma, tutto è possibile.