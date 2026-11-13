Dritto e rovescio, Senaldi contro il grillino Gubitosa: “Volete vincere le elezioni con i miei soldi”

“Nessuno scherza, è drammatica la vostra idea di rimettere il reddito di cittadinanza. Poi francamente, questo signore perché non può lavorare? E’ lì, bello Tranquillo: perché non può lavorare?”.

Pietro Senaldi, condirettore di Libero ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, affronta a muso duro Michele Gubitosa, esponente del Movimento 5 Stelle, e un ex percettore del reddito ospite in studio.

“Loro vogliono vincere le elezioni e le vogliono vincere con i miei soldi, promettendo a 14milioni di persone il reddito di cittadinanza”, prosegue Senaldi riferendosi ai 5 Stelle. “A parte che l’Italia non ha i soldi per mantenere 14 milioni di persone a casa, perché con quali soldi?”.

“Allora io all’onorevole Gubitosa dico: mi dispiace, io non vado a lavorare e mi faccio il mazzo per finanziare lei e la sua campagna elettorale che poi distribuisce i miei soldi, che ho fatto con fatica, a chi vuole lei e ai suoi elettori”.

“Questo - prosegue Senaldi - non è un paese civile, il paese che voi avete in mente, il vostro piano economico fa fallire l’Italia in cinque minuti. Poi il reddito di cittadinanza lo dovrete dare a 50 milioni di italiani, se avete queste ricette economiche, e il servizio l’ha dimostrato: quello fa, ‘Ah ma io lavoro in nero e con il reddito di cittadinanza pagavo l’affitto’. Quell’altro dice: ‘Eh sì, adesso che non ho il reddito di cittadinanza mi tocca lavorare’”. Scene di un Paese furbetto che speravamo di aver superato.