È sempre Cartabianca, Furfaro umiliato rimane di sasso: “Volete riproporre un fallimento”

Ci è voluto poco per zittire Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico, intervenuto nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca su Rete 4. È bastato tirare in ballo il reddito di cittadinanza. Una misura che, nonostante gli innumerevoli danni provocati, il Movimento 5 Stelle sembra essere intenzionato a riproporre. “Voi lo accetterete?”, viene chiesto al dem.

Lui, in evidente difficoltà, non risponde nel merito: ”Io credo che ci costerà molto anche dare le pensioni di invalidità, mettere al lavoro le persone con disabilità. Uno Stato serio dà a chi ne ha diritto e punisce chi compie dei reati". Poi però aggiunge: “Credo che sia regionevole istituire in questo Paese uno strumento anti-povertà che, a differenze del resto d’Europa, l’Italia non ha”.

La replica dell’influencer politica Alice Campagna è da applausi: “Ma l’avete fatto, l’avete fatto ed è andato male, non ha mantenuto le promesse, ha dato debito. Noi giovani stiamo pagando questo debito. E nessuno lo dice a questi ragazzi in piazza che stiamo pagando debito in merito al reddito di cittadinanza, in merito al Bonus 110. E volete riproporre un fallimento che già c’è stato. Se me lo presentate bene, io lo accetto anche”. Furfaro, di sasso, non sa come ribattere. “Ma è una guerra tra poveri”, è tutto quello che riesce a dire.