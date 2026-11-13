“È tanto tempo che non ti vedo…”, “Eri tu che non volevi…“: la sinistra si ‘scalda’ su Meloni-Zelensky. Ma era una battuta

“È tanto tempo che non ti vedo…” ed “Eri tu che non volevi…“. È bastato così poco, due scambi in una conversazione, per creare un ”caso politico" per i supporters della sinistra italiana. Invece, tutto è fuorché un caso.

A margine del vertice della Comunità Politica Europea, a Dublino, la Premier Giorgia Meloni ha incontrato Volodymyr Zelensky. Baci e abbracci tra i due, con tanto di sorrisi. Eppure, c’è chi ci vede un caso. “Colpa” del breve video postato sui social proprio dal presidente ucraino. È la Premier a esordire: “È tanto tempo che non ti vedo...”. Segue la risposta di Zelensky: “Eri tu che non volevi...”. E, tra le risate, la Meloni chiude con un “Noo...”. Invece di sorridere, c’è chi ha ipotizzato freddezza e crepe nei rapporti tra Italia e Ucraina.

“Tagliente frecciata”. È così che è stato ribattezzato lo scambio conviviale tra i due leader europei. A smontare il - mai come in questa occasione le virgolette sono d’obbligo - “caso” sono state fonti di Palazzo Chigi a Dublino. Zelensky avrebbe fatto solo una battuta, quando ha detto alla presidente del Consiglio che lei non voleva incontrarlo. Come sottolineano le stesse fonti, dopo l’ultimo bilaterale vero e proprio tenutosi a Roma lo scorso aprile, Meloni e Zelensky si sono visti in altri due occasioni: a margine del summit della Nato ad Ankara in luglio e del Consiglio Europeo informale a Bruxelles in ottobre (meno di un mese fa). E pensare che a smorzare era stato lo stesso presidente ucraino. “Come sempre, un incontro proficuo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’ho aggiornata sul processo negoziale, in particolare sugli incontri ad Abu Dhabi e sulle prossime mosse diplomatiche”: è la descrizione che accompagna il video. Ma forse, questa parte è sfuggita a chi ci ha visto rotture diplomatiche.

As always, a good meeting with President of the Council of Ministers of Italy @GiorgiaMeloni. I briefed her on the negotiation process, particularly the meetings in Abu Dhabi and the next diplomatic steps. It is important that Europe be fully involved in the process when it comes… pic.twitter.com/U6PgoScazj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2026

“La definizione della squadra europea per i futuri negoziati sull’Ucraina è un doppio successo di Giorgia Meloni. In primo luogo perché è stata premiata l’insistenza italiana nel chiedere di interrompere la lunga sequenza di formati diversi e inconcludenti e di avere finalmente una voce unica europea per essere presenti e ascoltati al tavolo negoziale”, ha dichiarato in una nota Carlo Fidanza. Il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo ha poi aggiunto: “In secondo luogo perché, con buona pace di chi accusava Meloni di essersi isolata, l’Italia farà parte a pieno titolo di questa squadra negoziale ristretta. Grazie alla nostra Premier, quindi, l’Europa inizierà a parlare con una voce sola e l’Italia sarà ancora una volta protagonista”.