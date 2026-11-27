“Noi siamo pronti”: Elly Schlein, segretaria del Pd, lo ha detto in un’intervista a QN parlando delle prossime elezioni. Parole, le sue, che sembrano ricalcare l’ormai noto slogan usato dall’attuale premier, Giorgia Meloni, durante la campagna elettorale del 2022, quella che poi portò al trionfo del centrodestra. La leader dem, insomma, è convinta che il campo largo abbia le carte in regole per guidare il Paese “anche presto”, nel caso in cui la presidente del Consiglio dovesse rassegnare le dimissioni a inizio anno. A dispetto di quanto dice la Schlein, però, a sinistra le cose non sembrano andare proprio lisce: la trattativa sul programma infatti non è ancora conclusa e le divisioni su temi come l’Ucraina e la patrimoniale sono ben lontane dall’essere risolte.

L’ultimo cavallo di battaglia per attaccare il governo è rappresentato dalla manovra. “È paradossale che con la loro ultima legge di bilancio puntino a scaricare ogni responsabilità sui sindaci e sui governatori, abbandonati al loro destino - ha detto la segretaria del Pd -. Lo hanno fatto in primo luogo sulla sicurezza, è responsabilità del governo e ha fallito. Basti guardare all’aumento del numero dei reati nel 2023 e 2024. E alla percezione diffusa di insicurezza”. E proprio su quest’ultimo dossier, i dem avrebbero una ricetta per mettere fine al problema: “Mancano 22 mila tra poliziotti e carabinieri e oltre 12 mila agenti di polizia municipale. Bisogna rafforzare i presidi delle forze dell’ordine e insieme quelli sociali ed educativi. Il governo invece ha rinunciato a rafforzare gli organici e ha tagliato sulla prevenzione, sulla rigenerazione urbana e sul sociale”.

E ancora: “Hanno tagliato la sanità pubblica per favorire quella privata. Ma le regioni da sole non ce la fanno. Sono stati stanziati 2,4 miliardi a fronte dei 6,8 richiesti, anche dai loro presidenti di Regione. Abbiamo proposto al governo dove trovarne altri quattro. Se i reparti si svuotano di medici e infermieri, si allungano le liste d’attesa. Vogliono una sanità a misura del portafoglio delle persone, noi difendiamo quella pubblica che cura tutti”. Senza dimenticare l’ormai immancabile tema delle spese militari: “Il governo vuole portare al 5 per cento la spesa militare, noi invece puntiamo a portare al 7 quella sanitaria, in linea con gli altri Paesi europei”. Un dramma, a suo dire, anche sul versante trasporti: “Hanno ridotto gli stanziamenti, costringendo i sindaci ad aumentare il costo dei biglietti per non tagliare le corse e prendersi così la colpa al posto di Salvini. Facile fare il ministro così”.

Incalzata sulle guerre in Ucraina e Iran, la leader dem è invece rimasta sul vago: “Noi siamo contrari all’escalation militare. Occorre che l’Unione europea svolga un ruolo politico e diplomatico che contribuisca a riportare la pace. Ad esempio con un negoziatore unico per l’Ucraina”. Proposta, quest’ultima, portata avanti proprio dalla Meloni in una recente lettera al presidente del Consiglio Ue Antonio Costa. Quando le è stato chiesto delle divisioni all’interno del campo largo su questo tema, ha risposto: “Stiamo lavorando con gli alleati e lo stiamo facendo molto bene. I tavoli tematici avranno il compito nei prossimi giorni di fare sintesi e sciogliere gli ultimi nodi. Sono fiduciosa sul fatto che troveremo una quadra su tutto e partiamo già da molte proposte unitarie come il salario minimo e il congedo paritario”. Una risposta che sembra essere sempre la stessa da un po’ di tempo a questa parte. E a seguire, il solito ritornello: “Non faremo mai il favore alle destre di dividerci. Avvertiamo tutti il senso di responsabilità di costruire l’alternativa, i nostri elettori chiedono unità e coerenza”. Sempre e solo parole. Per i fatti, a quanto pare, c’è da aspettare.