“Nessun taglio, anche nel 2027 saranno rivalutate”. Così Giorgia Meloni ha risposto alle accuse della sinistra sui tagli alle pensioni degli italiani. La Premier ha parlato in un video pubblicato sui suoi canali social in cui ha messo a tacere le accuse che sono piovute sull’Esecutivo dall’opposizione, con Alleanza Verdi e Sinistra e il Partito Democratico particolarmente agguerriti.

“Meloni racconta che le pensioni aumentano, ma non dice che con questa manovra taglia la rivalutazione per 14,2 miliardi in dieci anni, circa 1,5 miliardi l’anno, togliendoli dalle tasche di 3,5 milioni di pensionati. Lo scrive la Ragioneria dello Stato nella relazione tecnica, non l’opposizione. Chi prende 2.500 euro lordi, circa 1.850 netti, non è un ricco. Eppure con l’articolo 55 avrà circa 12 euro al mese in meno di quanto gli spetterebbe, oltre 150 euro l’anno, e quella perdita se la porterà dietro per sempre. È lo stesso schema del 2023 e del 2024, che è già costato ai pensionati miliardi di euro”, così inizia l’intervento di Angelo Bonelli. Il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde ha poi aggiunto: “Meloni ha messo le mani nelle tasche dei pensionati e del ceto medio: la patrimoniale l’ha fatta lei, ma l’ha fatta pagare a chi vive di pensione e ha lasciato in pace i grandi patrimoni e le rendite. Nel 2027 milioni di pensionati perderanno ancora potere d’acquisto, perché il loro assegno non terrà il passo con l’aumento dei prezzi”. E poi ha concluso, attaccando la Premier: “La presidente del Consiglio vuole far credere agli italiani che gli asini volano. Noi presenteremo emendamenti per cancellare l’articolo 55 e ripristinare la rivalutazione piena”.

Dello stesso avviso anche il Partito Democratico. “Meloni sulle pensioni fa il gioco delle tre carte. Dice che non le ha tagliate, anzi aumentate. Falso. Una pensione di 2447 euro al mese - poco più di 1800 euro mette - vedrà perdere oltre il 50 per cento del suo potere di acquisto. Ancora una volta impoveriscono il ceto medio”, ha affermato il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto. E poi ha aggiunto: “Persino le minime vengono rivalutate dell’1,48 per cento a fronte del 5 per cento di inflazione. Il taglio della perequazione delle pensioni si pone in continuità con la decisione assunta nella legge di bilancio per il 2023”. Scotto ha concluso: “È già la seconda volta nella legislatura. Fare cassa sulle pensioni non è mai giusto, farlo due volte in quattro anni è addirittura ignobile perché rompe il meccanismo di fiducia tra il cittadino e lo Stato”.

Non si è fatta attendere la risposta di Giorgia Meloni. “Forse vale la pena mettere in fila i fatti per rispondere all’accusa secondo cui il governo taglierebbe le pensioni. Con questo governo nessuna pensione è stata tagliata, anzi ogni anno sono state tutte rivalutate e le minime hanno avuto nel complesso rivalutazioni maggiori dell’inflazione. Anche quest’anno, dal primo gennaio 27 tutte le pensioni aumenteranno”.

La Premier ha poi rincarato la dose: “Chi prende fino a circa 2450 euro lordi al mese, cioè quattro volte il minimo, recupera tutta l’inflazione al 100%. Poi, man mano che l’importo della pensione sale, la quota di inflazione recuperata scende, ma non si azzera mai”. Sui social, la leader di Fratelli d’'Italia ha poi aggiunto: “In questi anni, tutte le pensioni sono state rivalutate e dal 1° gennaio 2027 non cambierà nulla. Perché la pensione è il frutto di una vita di lavoro e noi continueremo a proteggerla".