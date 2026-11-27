No alla panchina, no a Norma Cossetto. Il Consiglio comunale di Genova, infatti, ha respinto la proposta di Fratelli d’Italia per installare una panchina tricolore con una stele commemorativa dedicata a Norma Cossetto, a Villa Gentile. La mozione, presentata dalla capogruppo di FdI Alessandra Bianchi, è stata bocciata il 24 novembre con 21 voti contrari e 14 favorevoli.

L’iniziativa della Lega, per collocare una pianta di rose in un parco cittadino in memoria della giovane istriana, ha avuto lo stesso esito.

Cossetto, studentessa di 23 anni uccisa nel 1943, ha ricevuto la Medaglia d’oro al merito civile il 9 dicembre 2005. La proposta di FdI chiedeva di affiancare alla targa commemorativa una panchina tricolore a Villa Gentile.

Bianchi aveva auspicato che “almeno questa volta” l’amministrazione affrontasse il tema “senza condizionamenti o pregiudizi ideologici”. Dopo il voto, la capogruppo ha contestato la decisione della maggioranza che sostiene la sindaca Silvia Salis. “Siamo indignati per la giustificazione a cui si è aggrappata la giunta Salis pur di continuare a dire no al ricordo e alla memoria di Norma Cossetto. E lo fa alla vigilia del 25 novembre svilendo, di fatto, il significato di una giornata che dovrebbe mettere tutti d’accordo. Dispiace che la storia di Norma Cossetto venga dal campo largo genovese sempre declassata, come se la sua fosse una storia di “serie B”, che non valga la pena di essere raccontata. La libertà delle donne non può essere difesa a giorni alterni”, ha dichiarato.

Il riferimento è alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre. Nell’ottobre 2025 Francesca Ghio, capogruppo di AVS a Palazzo Tursi, aveva affermato che Cossetto “per la verità storica, era iscritta al partito fascista”. Il suo legale, l’avvocato Michele Ispodamia, sostenne successivamente che quelle parole fossero state “travisate”. Una targa dedicata a Cossetto era stata collocata nel quartiere Oregina nel 2022. In seguito, venne imbrattata e danneggiata; nel 2025, dopo essere stata riposizionata tra via Boine e salita Oregina, fu divelta dal gruppo “Genova antifascista”, che ne rivendicò l’azione.