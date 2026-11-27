Il modello della sinistra sull’immigrazione? Ha prodotto solo ghetti e maranza. Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera dei deputati, interpellato dai giornalisti sul tetto agli studenti non italofoni inchioda così Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e in generale il mondo progressista alle loro responsabilità storiche.

“L’integrazione si fa accompagnando i bambini e i loro genitori non italofoni in un percorso di conoscenza della lingua. Si fa con una presenza proporzionale ed equa tra bambini stranieri neoarrivati e bambini italiani. Non certo abbandonando le classi a uno squlilibrio tra presenze straniere e italiane come è accaduto per decenni nelle scuole, soprattutto nelle periferie delle grandi città, con gravissimi danni di apprendimento per gli uni e ritardi didattici per gli altri”.

“Si fa con l’equa distribuzione voluta dai ministri Berlinguer, Mattarella, Fioroni, Gelmini e dall’ex capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, che gli dedicò un Decreto presidenziale. Sinistra contro sinistra, che oggi se la prende con il governo Meloni finalmente capace di trasformare le utopie in strumenti operativi a garanzia di una vera inclusione. Le critiche sono solo sintomi di invidia ancestrale oppure il tentativo di impedire il varo di un modello diverso rispetto a quello voluto dalla sinistra, che non facendo applicare le circolari dei suoi ministri, ha prodotto solo ghetti e maranza”.

Un razzismo rovesciato, sottolinea Rampelli, “che vuole conservare pezzi separati e rancorosi di società, impedendone la necessaria assimilazione costituzionale. Il tetto agli studenti stranieri non ostacola le identità, ma le rigenera”.