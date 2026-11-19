Il 19 novembre è un giorno storico. Dopo 13 anni di attesa, è uscito GTA VI, il videogioco ideato da RockStars Games che ha conquistato il mondo intero. Giovani e meno giovani: in tantissimi aspettavano questo giorno come fosse Natale (e le assenze sul lavoro e le richieste di giorni di permesso sono stati tantissime...).

Il videogioco ha registrato numeri da record, ancor prima dell’uscita fissata per le 00.00 italiane. Tra i tanti in attesa c’era anche Elly Schlein. La segretaria del Partito Democratico ha prontamente postato una storia su Instagram accompagnata dalla frase: “Pronte”. Nello scatto, lei e il suo cane, con in tv il videogioco pronto a partire. Nessun problema? Non proprio. Mentre la Elly Nazionale si dilettava con GTA VI, in Aula si continuava a lavorare. Perché sì, la politica non dorme mai.

Alle 22:48, infatti, si stava discutendo l’esame dei provvedimenti all’ordine del giorno, tra cui il decreto sulle istruttorie ambientali e la gestione climatica. Due temi molto cari alla sinistra e propria alla Schlein. Un parallelismo impietoso, però, lo si trova nella frase che accompagna la foto. “Pronte”: scrive Elly, che aspetta l’uscita di un videogioco che insegna alla violenza, allo stupro, alla malavita. Quello slogan, lo aveva usato Giorgia Meloni prima di salire al Governo. Questione di prospettive. Differenti, in questo caso.

Comunque, l’amore per i videogiochi di Elly Schlein è un fatto risaputo. “Io sono una gamer. Sono una nerd degli anni 90″, aveva dichiarato nel 2024. E poi aveva aggiunto: “Sono cresciuta negli anni 90, c’è un’affezione per tutte le saghe Nintendo da Mario Kart a Zelda e adesso con Switch, però con Playstation mi son fatta tutti gli Assassin’s Creed”. Magari Palazzo Chigi non è così importante come l’uscita di GTA VI.