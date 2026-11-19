La maggioranza si divide al Senato. Come annunciato, Forza Italia ha votato contro l’emendamento di Fratelli d’Italia, a firma Bucalo-Fallucchi, che obbligherebbe gli editori a vendere agli studenti la versione digitale dei libri di testo a metà del prezzo. Il Senato ha comunque approvato la norma con 84 sì, 76 no e 1 astenuto. Azione ha votato con il centrodestra. A risultare decisiva è stata l’assenza di una decina di senatori dell’opposizione. Gli azzurri avevano votato contro gli ebook scolastici già in commissione, dove la maggioranza era andata sotto.

“È ora che qualcosa cambi, quindi domani (oggi, ndr) voteremo no a questa proposta. E poi parliamo di un emendamento, anche se si va sotto non sarà poi così drammatico”, aveva dichiarato prima del voto la capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. “Siamo a favore del decreto - ha aggiunto -, ma non di un emendamento presentato senza che ci fosse un accordo in maggioranza”. “Non crediamo - ha concluso - sia interesse nazionale indebolire un settore strategico, con una norma proposta senza alcun confronto con chi ne subirebbe le conseguenze”.

Dopo il voto, riporta il Corriere, il sottosegretario Fazzolari, presente a Palazzo Madama, si è fermato a lungo a conversare con Stefania Craxi. “Non è la prima volta” che FI vota in direzione contraria “ma il governo è rimasto in piedi”, rassicura il capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami.

Carlo Calenda, che ha votato insieme alla maggioranza, spiega così la sua posizione: “Sono totalmente d’accordo sulle copie digitali. L’emendamento non è solo utile ma indispensabile. Il costo dei libri la più alta barriera al diritto allo studio. Per me però il governo è caduto e si deve andare a elezioni. Ma non diamo battaglia sulla pelle degli studenti”.