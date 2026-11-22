Gianni Alemanno aggredito. Stando a quanto riferito dall’ex ministro e ora esponente di Futuro Nazionale, alcuni sostenitori di Potere al Popolo lo avrebbero attaccato al gazebo di Fn nella periferia nord di Torino. “Oggi ho partecipato ad un gazebo di Futuro Nazionale, insieme all’onorevole Emanuele Pozzolo e ai dirigenti Enrico Forzese, Beppe Lauria e Guido Dellarovere. Un mare di gente ci è venuta a salutare e a prendere il nostro materiale propagandistico. Purtroppo un gruppo di estremisti di sinistra di ‘Potere al popolo’ hanno organizzato una contro-manifestazione per cercare di impedirci di parlare con la gente. Il fatto grave è che a un gruppo di estremisti è stato permesso di avvicinarsi fino al nostro banchetto, provocando e insultando”, spiega in una nota.

“Mentre cercavo di calmare gli animi, una manifestante mi ha anche messo le mani addosso, spintonandomi alle spalle - prosegue -. Infine è arrivato un piccolo corteo con le bandiere di ‘Potere al popolo’ che ha cercato di aggredirci. Solo allora è intervenuta la Guardia di Finanza in tenuta di antisommossa che ha impedito lo scontro, interponendosi tra noi di Futuro Nazionale e i facinorosi della sinistra”.

E ancora: “Ho telefonato al Questore di Torino, parlando con il capo di Gabinetto per sottolineare la necessità di un servizio più incisivo per tutelare il diritto dei partiti politici a manifestare le proprie idee. Futuro Nazionale rivendica il proprio diritto a manifestare in piazza, soprattutto in un momento come questo in cui anche su spinta del centrodestra c’è il tentativo di oscurare il nostro partito a livello mediatico”.

Qui il video dell’aggressione