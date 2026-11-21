Fratelli d’Italia si conferma saldamente il primo partito con il 27,9% delle intenzioni di voto secondo il sondaggio Termometro Politico del 13 novembre. Nonostante una lieve flessione di due decimi rispetto alla settimana precedente, il partito mantiene un ampio vantaggio su tutti gli avversari, consolidando la propria posizione al vertice del panorama politico nazionale.

Al secondo posto si trova il Partito Democratico, con il 20,6%, distante ben 7,3 punti percentuali da Fratelli d’Italia. Una distanza significativa che conferma il primato della formazione guidata da Giorgia Meloni. Sul terzo gradino si colloca il Movimento 5 Stelle, stabile al 12,6%.

Più indietro Forza Italia, al 7,2%, seguita da Futuro Nazionale al 6,9% e Alleanza Verdi-Sinistra al 6,2%. La Lega registra una crescita di due decimi e raggiunge il 5,7%. Tra i partiti minori, Azione sale al 3%, Italia Viva scende al 2,4%, +Europa si attesta all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%.

Il dato più significativo del sondaggio resta dunque il vantaggio di Fratelli d’Italia, che conserva saldamente la prima posizione con oltre sette punti di distacco dal principale inseguitore. Nonostante il lieve arretramento settimanale, il partito si conferma il principale riferimento nelle intenzioni di voto degli italiani, mantenendo una distanza considerevole dalle altre forze politiche.